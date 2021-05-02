https://ria.ru/20210502/razrusheniya-1730904003.html

В Киргизии рассказали о разрушениях из-за конфликта на границе

В Киргизии рассказали о разрушениях из-за конфликта на границе

Около 80 домов и 2 школы в Киргизии серьезно повреждены из-за конфликта на границе, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:27

2021-05-02T12:27

2021-05-02T18:00

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Около 80 домов и 2 школы в Киргизии серьезно повреждены из-за конфликта на границе, сообщили РИА Новости в МЧС республики."По (Баткенской - ред.) области повреждено 78 домов, 2 школы, один ФАП (фельдшерско-акушерский пункт, - ред.) один детский сад, одно здание милиции, три пограничных поста, 10 заправок, восемь магазинов", - заявил представитель ведомства.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире