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В Киргизии рассказали о разрушениях из-за конфликта на границе
В Киргизии рассказали о разрушениях из-за конфликта на границе
Около 80 домов и 2 школы в Киргизии серьезно повреждены из-за конфликта на границе, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:27
2021-05-02T18:00
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Около 80 домов и 2 школы в Киргизии серьезно повреждены из-за конфликта на границе, сообщили РИА Новости в МЧС республики."По (Баткенской - ред.) области повреждено 78 домов, 2 школы, один ФАП (фельдшерско-акушерский пункт, - ред.) один детский сад, одно здание милиции, три пограничных поста, 10 заправок, восемь магазинов", - заявил представитель ведомства.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии рассказали о разрушениях из-за конфликта на границе

12:27 02.05.2021 (обновлено: 18:00 02.05.2021)
 
© Sputnik / Зульфия Тургунова / Перейти в фотобанкРазрушенное здание в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области
Разрушенное здание в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Sputnik / Зульфия Тургунова
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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Около 80 домов и 2 школы в Киргизии серьезно повреждены из-за конфликта на границе, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
"По (Баткенской - ред.) области повреждено 78 домов, 2 школы, один ФАП (фельдшерско-акушерский пункт, - ред.) один детский сад, одно здание милиции, три пограничных поста, 10 заправок, восемь магазинов", - заявил представитель ведомства.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:30
"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана
 
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