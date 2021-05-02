https://ria.ru/20210502/putin-1730888901.html

Путин поздравил православных христиан с праздником

Путин поздравил православных христиан с праздником

Президент Владимир Путин поздравил со Светлым Воскресением Христовым православных христиан и всех россиян, отмечающих праздник. Поздравительная телеграмма... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T09:07

2021-05-02T09:07

2021-05-02T10:16

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил со Светлым Воскресением Христовым православных христиан и всех россиян, отмечающих праздник. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий по поддержанию гражданского мира и согласия, развитию межрелигиозного и межнационального диалога. "Церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, а также заботится о воспитании подрастающего поколения, делает многое для решения социальных проблем", — добавил глава государства.Отдельно он подчеркнул подвижническое служение Церкви, которое стало духовной опорой для миллионов людей в нынешнее сложное время.Президент обратился с поздравлением к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, отметив деятельность Церкви по сбережению непреходящих ценностей и ее активное участие в общественной жизни. Столь ответственная и востребованная деятельность достойна искреннего уважения и признания, заключил Путин.

https://ria.ru/20210502/paskha-1730467738.html

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россия, владимир путин, общество