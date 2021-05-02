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Путин поздравил православных христиан с праздником
Путин поздравил православных христиан с праздником
Президент Владимир Путин поздравил со Светлым Воскресением Христовым православных христиан и всех россиян, отмечающих праздник. Поздравительная телеграмма... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:07
2021-05-02T09:07
2021-05-02T10:16
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил со Светлым Воскресением Христовым православных христиан и всех россиян, отмечающих праздник. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий по поддержанию гражданского мира и согласия, развитию межрелигиозного и межнационального диалога. "Церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, а также заботится о воспитании подрастающего поколения, делает многое для решения социальных проблем", — добавил глава государства.Отдельно он подчеркнул подвижническое служение Церкви, которое стало духовной опорой для миллионов людей в нынешнее сложное время.Президент обратился с поздравлением к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, отметив деятельность Церкви по сбережению непреходящих ценностей и ее активное участие в общественной жизни. Столь ответственная и востребованная деятельность достойна искреннего уважения и признания, заключил Путин.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
поздравил со Светлым Воскресением Христовым православных христиан и всех россиян, отмечающих праздник. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля
.
"Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", — приводит слова президента его пресс-служба.
Путин отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви
и других христианских конфессий по поддержанию гражданского мира и согласия, развитию межрелигиозного и межнационального диалога.
"Церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, а также заботится о воспитании подрастающего поколения, делает многое для решения социальных проблем", — добавил глава государства.
Отдельно он подчеркнул подвижническое служение Церкви, которое стало духовной опорой для миллионов людей в нынешнее сложное время.
Президент обратился с поздравлением к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, отметив деятельность Церкви по сбережению непреходящих ценностей и ее активное участие в общественной жизни.
"Сегодня, как это всегда бывало в трудные времена, церковь направляет свое подвижническое служение на духовную поддержку людей, помогает им выстоять", — говорится в телеграмме.
Столь ответственная и востребованная деятельность достойна искреннего уважения и признания, заключил Путин.