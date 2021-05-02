https://ria.ru/20210502/putin-1730877357.html

Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T00:10

2021-05-02T00:10

2021-05-02T00:10

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя.Традиционно президент встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме в столице.В 2019 году он был здесь вместе с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым и его супругой Светланой, а в прошлом году президент в этот день не посещал праздничную службу.

https://ria.ru/20210502/voskresenie-1730877099.html

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россия, пасха, владимир путин, москва, светлое христово воскресение, общество