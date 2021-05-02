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Источник рассказал, как новый российский модуль пристыкуют к МКС

Источник рассказал, как новый российский модуль пристыкуют к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-17", запуск которого намечается в конце июня, подготовит Международную космическую станцию к приему последнего российского модуля, РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T03:09

2021-05-02T03:09

2021-05-02T03:09

россия

прогресс-мс

байконур (космодром)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17", запуск которого намечается в конце июня, подготовит Международную космическую станцию к приему последнего российского модуля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее сообщалось, что грузовик запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 30 июня.Как сообщалось, запуск "Причала" - последнего российского модуля МКС - ракетой "Союз-2.1б" с Байконура намечается на 24 ноября."По плану 2 июля корабль "Прогресс МС-17" сначала пристыкуется к модулю "Поиск", а в конце октября осуществит перестыковку на модуль "Наука". Ожидается, что 24 ноября после запуска "Причала" грузовик отчалит от "Науки", прихватив с собой адаптер, и таким образом откроет узел для приема нового модуля", - пояснил источник.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

https://ria.ru/20210430/utechka-1730601185.html

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россия, прогресс-мс, байконур (космодром), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва