Источник рассказал, как новый российский модуль пристыкуют к МКС
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17", запуск которого намечается в конце июня, подготовит Международную космическую станцию к приему последнего российского модуля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что грузовик запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 30 июня.
"Модуль "Наука", который прилетит на МКС в июле, будет иметь адаптер на стыковочном узле, позволяющий причаливать к модулю пилотируемым кораблям "Союз" и грузовым "Прогрессам". Однако адаптер будет мешать стыковке к "Науке" модуля "Причал", поэтому "Прогресс МС-17" должен будет увезти его с собой при расстыковке от станции", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, запуск "Причала" - последнего российского модуля МКС - ракетой "Союз-2.1б" с Байконура намечается на 24 ноября.
"По плану 2 июля корабль "Прогресс МС-17" сначала пристыкуется к модулю "Поиск", а в конце октября осуществит перестыковку на модуль "Наука". Ожидается, что 24 ноября после запуска "Причала" грузовик отчалит от "Науки", прихватив с собой адаптер, и таким образом откроет узел для приема нового модуля", - пояснил источник.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).