https://ria.ru/20210502/primorets-1730903196.html

В Приморье арестовали подозреваемого в удушении подростка цепью

В Приморье арестовали подозреваемого в удушении подростка цепью

Суд заключил под стражу жителя приморского города Большой Камень, который подозревается в том, что задушил цепью подростка из-за конфликта, сообщила РИА Новости РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:08

2021-05-02T12:08

2021-05-02T13:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

большой камень

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя приморского города Большой Камень, который подозревается в том, что задушил цепью подростка из-за конфликта, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.Ранее сообщалось, что в субботу в водоеме в Большом Камне обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Ее причиной, по заключению эксперта, стала механическая асфиксия, СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство"). По подозрению задержали 35-летнего местного жителя, который признался в том, что связал подростка, задушил его цепью и выкинул тело в водоем. По словам фигуранта, причиной расправы стал давний конфликт."Сегодня по ходатайству следователя <…> суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве 15-летнего подростка", - сообщила Римская.По версии следствия, ЧП произошло на отдыхе во время экстремальной игры: фигурант и два подростка связывали друг другу руки и после пытались развязаться.

https://ria.ru/20210502/ubiystvo-1730903019.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, большой камень, происшествия