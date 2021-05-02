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В Приморье арестовали подозреваемого в удушении подростка цепью
В Приморье арестовали подозреваемого в удушении подростка цепью
Суд заключил под стражу жителя приморского города Большой Камень, который подозревается в том, что задушил цепью подростка из-за конфликта, сообщила РИА Новости РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:08
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
большой камень
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя приморского города Большой Камень, который подозревается в том, что задушил цепью подростка из-за конфликта, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.Ранее сообщалось, что в субботу в водоеме в Большом Камне обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Ее причиной, по заключению эксперта, стала механическая асфиксия, СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство"). По подозрению задержали 35-летнего местного жителя, который признался в том, что связал подростка, задушил его цепью и выкинул тело в водоем. По словам фигуранта, причиной расправы стал давний конфликт."Сегодня по ходатайству следователя &lt;…&gt; суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве 15-летнего подростка", - сообщила Римская.По версии следствия, ЧП произошло на отдыхе во время экстремальной игры: фигурант и два подростка связывали друг другу руки и после пытались развязаться.
https://ria.ru/20210502/ubiystvo-1730903019.html
россия
приморский край
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россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, большой камень, происшествия

В Приморье арестовали подозреваемого в удушении подростка цепью

12:08 02.05.2021 (обновлено: 13:03 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя приморского города Большой Камень, который подозревается в том, что задушил цепью подростка из-за конфликта, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Ранее сообщалось, что в субботу в водоеме в Большом Камне обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Ее причиной, по заключению эксперта, стала механическая асфиксия, СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство"). По подозрению задержали 35-летнего местного жителя, который признался в том, что связал подростка, задушил его цепью и выкинул тело в водоем. По словам фигуранта, причиной расправы стал давний конфликт.
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"Сегодня по ходатайству следователя <…> суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве 15-летнего подростка", - сообщила Римская.
По версии следствия, ЧП произошло на отдыхе во время экстремальной игры: фигурант и два подростка связывали друг другу руки и после пытались развязаться.
"В какой-то момент между подозреваемым и потерпевшим вспыхнула ссора. Мужчина, обвинив подростка в краже, потребовал вернуть украденные деньги. Во время ссоры подозреваемый воспользовался тем, что у подростка связаны руки, стал душить его цепью", - рассказала Римская, добавив, что, когда подросток потерял сознание, фигурант скинул его тело в водоем.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский крайБольшой КаменьПроисшествия
 
 
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