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Белый дом раскрыл секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон
Белый дом раскрыл секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон
Администрация президента США Джо Байдена раскрыла принятые его предшественником Дональдом Трампом правила нанесения ударов за пределами зон боевых действий,... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T08:56
2021-05-02T15:13
дональд трамп
the new york times
джо байден
сша
терроризм
в мире
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена раскрыла принятые его предшественником Дональдом Трампом правила нанесения ударов за пределами зон боевых действий, пишет The New York Times.Документ, принятый в 2017 году, содержит набор принципов, которыми американская сторона обязана руководствоваться во время проведения "контртеррористических действий" за рубежом.В частности, речь идет об использовании беспилотников, а также регламентированы действия спецназа. Например, согласно правилам, в ходе операций по борьбе с террористами военным следует отдавать приоритет не ликвидации противников, а их захвату для дальнейшего получения информации.Как уточняется в документе, командирам на местах предоставлялась свобода в принятии решений об ударах до тех пор, пока эти решения не вступали в противоречие с рядом "принципов". В частности, в материале указывается необходимость "почти полной уверенности" в том, что в ходе операций не будут ранены или убиты гражданские лица.Вместе с тем в эпоху Трампа не исключались и отступления от тех или иных норм при условии соблюдения определенных бюрократических процедур при их утверждении, пишет газета.Обнародования принятых "тайно" правил, как отмечается, пришлось добиваться через суд. В прошлом году раскрытия материалов добивался Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) совместно с самой The New York Times.
https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html
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дональд трамп, the new york times, джо байден, сша, терроризм, в мире

Белый дом раскрыл секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон

08:56 02.05.2021 (обновлено: 15:13 02.05.2021)
 
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена раскрыла принятые его предшественником Дональдом Трампом правила нанесения ударов за пределами зон боевых действий, пишет The New York Times.
Документ, принятый в 2017 году, содержит набор принципов, которыми американская сторона обязана руководствоваться во время проведения "контртеррористических действий" за рубежом.
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В частности, речь идет об использовании беспилотников, а также регламентированы действия спецназа. Например, согласно правилам, в ходе операций по борьбе с террористами военным следует отдавать приоритет не ликвидации противников, а их захвату для дальнейшего получения информации.
Как уточняется в документе, командирам на местах предоставлялась свобода в принятии решений об ударах до тех пор, пока эти решения не вступали в противоречие с рядом "принципов". В частности, в материале указывается необходимость "почти полной уверенности" в том, что в ходе операций не будут ранены или убиты гражданские лица.
Вместе с тем в эпоху Трампа не исключались и отступления от тех или иных норм при условии соблюдения определенных бюрократических процедур при их утверждении, пишет газета.
Обнародования принятых "тайно" правил, как отмечается, пришлось добиваться через суд. В прошлом году раскрытия материалов добивался Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) совместно с самой The New York Times.
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