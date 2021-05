https://ria.ru/20210502/pravila-1730887764.html

Белый дом раскрыл секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена раскрыла принятые его предшественником Дональдом Трампом правила нанесения ударов за пределами зон боевых действий, пишет The New York Times.Документ, принятый в 2017 году, содержит набор принципов, которыми американская сторона обязана руководствоваться во время проведения "контртеррористических действий" за рубежом.В частности, речь идет об использовании беспилотников, а также регламентированы действия спецназа. Например, согласно правилам, в ходе операций по борьбе с террористами военным следует отдавать приоритет не ликвидации противников, а их захвату для дальнейшего получения информации.Как уточняется в документе, командирам на местах предоставлялась свобода в принятии решений об ударах до тех пор, пока эти решения не вступали в противоречие с рядом "принципов". В частности, в материале указывается необходимость "почти полной уверенности" в том, что в ходе операций не будут ранены или убиты гражданские лица.Вместе с тем в эпоху Трампа не исключались и отступления от тех или иных норм при условии соблюдения определенных бюрократических процедур при их утверждении, пишет газета.Обнародования принятых "тайно" правил, как отмечается, пришлось добиваться через суд. В прошлом году раскрытия материалов добивался Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) совместно с самой The New York Times.

