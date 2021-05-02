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В Берлине 30 полицейских пострадали во время первомайских демонстраций
В Берлине 30 полицейских пострадали во время первомайских демонстраций
В Берлине на первомайских демонстрациях, которые переросли в беспорядки, задержали около 240 человек, не менее 30 полицейских пострадали, сообщила... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:45
2021-05-02T11:45
2021-05-02T13:27
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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. В Берлине на первомайских демонстрациях, которые переросли в беспорядки, задержали около 240 человек, не менее 30 полицейских пострадали, сообщила телерадиокомпания RBB со ссылкой на полицию.Всего в шествиях приняли участие порядка 30 тысяч человек. В основном демонстрации проходили мирно, однако к вечеру начались столкновения с полицией. Так, в районе Нойкёльн в полицейских полетели камни, пиротехника и бутылки. В ответ стражи порядка применили перцовые баллончики.Участники беспорядков сжигали мусорные контейнеры и поддоны. На место прибыли сотрудники пожарной службы, полиция применила водометы.После того как полетели камни и бутылки, силовики начали задерживать участников акции. Как пояснили РИА Новости в полиции, демонстрацию пришлось прекратить после агрессивных действий со стороны ее участников.Безопасность в городе обеспечивали более пяти тысяч стражей порядка.
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Столкновения демонстрантов с полицией в Берлине
На первомайском шествии в Берлине в полицейских летят бутылки и камни. Демонстранты взрывают петарды, поджигают мусорные баки, деревянные настилы у кафе.
2021-05-02T11:45
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РИА Новости
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видео, германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости.
В Берлине
на первомайских демонстрациях, которые переросли в беспорядки, задержали около 240 человек, не менее 30 полицейских пострадали, сообщила телерадиокомпания RBB
со ссылкой на полицию.
Всего в шествиях приняли участие порядка 30 тысяч человек. В основном демонстрации проходили мирно, однако к вечеру начались столкновения с полицией. Так, в районе Нойкёльн в полицейских полетели камни, пиротехника и бутылки. В ответ стражи порядка применили перцовые баллончики.
Участники беспорядков сжигали мусорные контейнеры и поддоны. На место прибыли сотрудники пожарной службы, полиция применила водометы.
После того как полетели камни и бутылки, силовики начали задерживать участников акции. Как пояснили РИА Новости в полиции, демонстрацию пришлось прекратить после агрессивных действий со стороны ее участников.
Безопасность в городе обеспечивали более пяти тысяч стражей порядка.