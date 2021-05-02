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Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста
Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста
Как перейти от строгого воздержания в пище во время Великого поста к привычной еде без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T02:10
2021-05-02T02:10
религия и мировоззрение
клиника "риммарита"
россия
римма мойсенко
пасха
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питание
общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Как перейти от строгого воздержания в пище во время Великого поста к привычной еде без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.Возвращаться к употреблению мяса и других белковых продуктов животного происхождения, которые не едят во время поста, нужно постепенно. Дело в том, что за время воздержания организм сократил выработку ферментов, которые нужны для их переработки, и не может быстро и резко перестроиться, нужно ему помочь, пояснила врач. Она посоветовала для начала выбирать мясо на пару или отварное, но обязательно в сочетании с овощами. С зеленью можно съесть даже кусочек шашлыка, главное чтобы овощей было больше, чем мяса, отметила диетолог."Если вы сразу накинетесь на шашлык, то выбирайте кусок без пережаренных краев и подкрепите это зеленью, овощами. Важно, чтобы сочетание белка животного вместе с овощами было 1:2, то есть овощей должно быть в два раза больше", — сказала Мойсенко.А вот сочетания белков с жирами нужно избегать, подчеркнула врач. Поэтому первое время лучше совсем не употреблять жирные, жареные продукты и исключить любые копчености."То есть нужно избегать любых экстрактивных веществ, которые дополнительно заставляют вырабатывать избыточное количество ненужных ферментов и являются раздражителями слизистой желудка. Особенно это касается людей, которые уже имеют заболевания ЖКТ, людей возрастных. Жирного, жареного, копченого, большого количества соли, избыточного количества специй не должно быть в продуктах питания", — заключила Мойсенко.
https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730790029.html
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клиника "риммарита", россия, римма мойсенко, пасха, здоровье, еда, питание, общество

Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста

02:10 02.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПасхальные яйца
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Как перейти от строгого воздержания в пище во время Великого поста к привычной еде без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.
Возвращаться к употреблению мяса и других белковых продуктов животного происхождения, которые не едят во время поста, нужно постепенно. Дело в том, что за время воздержания организм сократил выработку ферментов, которые нужны для их переработки, и не может быстро и резко перестроиться, нужно ему помочь, пояснила врач.

"Должно быть максимальное пережевывание белка в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки. Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки", — уточнила Мойсенко.

Она посоветовала для начала выбирать мясо на пару или отварное, но обязательно в сочетании с овощами. С зеленью можно съесть даже кусочек шашлыка, главное чтобы овощей было больше, чем мяса, отметила диетолог.
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"Если вы сразу накинетесь на шашлык, то выбирайте кусок без пережаренных краев и подкрепите это зеленью, овощами. Важно, чтобы сочетание белка животного вместе с овощами было 1:2, то есть овощей должно быть в два раза больше", — сказала Мойсенко.
А вот сочетания белков с жирами нужно избегать, подчеркнула врач. Поэтому первое время лучше совсем не употреблять жирные, жареные продукты и исключить любые копчености.
"То есть нужно избегать любых экстрактивных веществ, которые дополнительно заставляют вырабатывать избыточное количество ненужных ферментов и являются раздражителями слизистой желудка. Особенно это касается людей, которые уже имеют заболевания ЖКТ, людей возрастных. Жирного, жареного, копченого, большого количества соли, избыточного количества специй не должно быть в продуктах питания", — заключила Мойсенко.
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