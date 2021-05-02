https://ria.ru/20210502/post-1730877937.html
Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста
Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста
Как перейти от строгого воздержания в пище во время Великого поста к привычной еде без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T02:10
2021-05-02T02:10
2021-05-02T02:10
религия и мировоззрение
клиника "риммарита"
россия
римма мойсенко
пасха
здоровье
еда
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149226/88/1492268872_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d197483f04bc3cb168a334cfa01af6a9.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Как перейти от строгого воздержания в пище во время Великого поста к привычной еде без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.Возвращаться к употреблению мяса и других белковых продуктов животного происхождения, которые не едят во время поста, нужно постепенно. Дело в том, что за время воздержания организм сократил выработку ферментов, которые нужны для их переработки, и не может быстро и резко перестроиться, нужно ему помочь, пояснила врач. Она посоветовала для начала выбирать мясо на пару или отварное, но обязательно в сочетании с овощами. С зеленью можно съесть даже кусочек шашлыка, главное чтобы овощей было больше, чем мяса, отметила диетолог."Если вы сразу накинетесь на шашлык, то выбирайте кусок без пережаренных краев и подкрепите это зеленью, овощами. Важно, чтобы сочетание белка животного вместе с овощами было 1:2, то есть овощей должно быть в два раза больше", — сказала Мойсенко.А вот сочетания белков с жирами нужно избегать, подчеркнула врач. Поэтому первое время лучше совсем не употреблять жирные, жареные продукты и исключить любые копчености."То есть нужно избегать любых экстрактивных веществ, которые дополнительно заставляют вырабатывать избыточное количество ненужных ферментов и являются раздражителями слизистой желудка. Особенно это касается людей, которые уже имеют заболевания ЖКТ, людей возрастных. Жирного, жареного, копченого, большого количества соли, избыточного количества специй не должно быть в продуктах питания", — заключила Мойсенко.
https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730790029.html
https://ria.ru/20210501/paskha-1730785116.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149226/88/1492268872_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d00f9d49eca51ee51e281426ca1ba2bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клиника "риммарита", россия, римма мойсенко, пасха, здоровье, еда, питание, общество
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Как перейти от строгого воздержания в пище во время Великого поста к привычной еде без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik
главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко
.
Возвращаться к употреблению мяса и других белковых продуктов животного происхождения, которые не едят во время поста, нужно постепенно. Дело в том, что за время воздержания организм сократил выработку ферментов, которые нужны для их переработки, и не может быстро и резко перестроиться, нужно ему помочь, пояснила врач.
"Должно быть максимальное пережевывание белка в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки. Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки", — уточнила Мойсенко.
Она посоветовала для начала выбирать мясо на пару или отварное, но обязательно в сочетании с овощами. С зеленью можно съесть даже кусочек шашлыка, главное чтобы овощей было больше, чем мяса, отметила диетолог.
"Если вы сразу накинетесь на шашлык, то выбирайте кусок без пережаренных краев и подкрепите это зеленью, овощами. Важно, чтобы сочетание белка животного вместе с овощами было 1:2, то есть овощей должно быть в два раза больше", — сказала Мойсенко.
А вот сочетания белков с жирами нужно избегать, подчеркнула врач. Поэтому первое время лучше совсем не употреблять жирные, жареные продукты и исключить любые копчености.
"То есть нужно избегать любых экстрактивных веществ, которые дополнительно заставляют вырабатывать избыточное количество ненужных ферментов и являются раздражителями слизистой желудка. Особенно это касается людей, которые уже имеют заболевания ЖКТ, людей возрастных. Жирного, жареного, копченого, большого количества соли, избыточного количества специй не должно быть в продуктах питания", — заключила Мойсенко.