https://ria.ru/20210502/post-1730877937.html

Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста

Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста

Как перейти от строгого воздержания в пище во время Великого поста к привычной еде без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T02:10

2021-05-02T02:10

2021-05-02T02:10

религия и мировоззрение

клиника "риммарита"

россия

римма мойсенко

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Как перейти от строгого воздержания в пище во время Великого поста к привычной еде без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.Возвращаться к употреблению мяса и других белковых продуктов животного происхождения, которые не едят во время поста, нужно постепенно. Дело в том, что за время воздержания организм сократил выработку ферментов, которые нужны для их переработки, и не может быстро и резко перестроиться, нужно ему помочь, пояснила врач. Она посоветовала для начала выбирать мясо на пару или отварное, но обязательно в сочетании с овощами. С зеленью можно съесть даже кусочек шашлыка, главное чтобы овощей было больше, чем мяса, отметила диетолог."Если вы сразу накинетесь на шашлык, то выбирайте кусок без пережаренных краев и подкрепите это зеленью, овощами. Важно, чтобы сочетание белка животного вместе с овощами было 1:2, то есть овощей должно быть в два раза больше", — сказала Мойсенко.А вот сочетания белков с жирами нужно избегать, подчеркнула врач. Поэтому первое время лучше совсем не употреблять жирные, жареные продукты и исключить любые копчености."То есть нужно избегать любых экстрактивных веществ, которые дополнительно заставляют вырабатывать избыточное количество ненужных ферментов и являются раздражителями слизистой желудка. Особенно это касается людей, которые уже имеют заболевания ЖКТ, людей возрастных. Жирного, жареного, копченого, большого количества соли, избыточного количества специй не должно быть в продуктах питания", — заключила Мойсенко.

https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730790029.html

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клиника "риммарита", россия, римма мойсенко, пасха, здоровье, еда, питание, общество