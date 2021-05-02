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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210502/post-1730785512.html
Священник дал совет, как выходить из поста без ущерба здоровью
Священник дал совет, как выходить из поста без ущерба здоровью
Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приёме скоромной (непостной) пищи и особенно – мяса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:30
2021-05-02T11:30
религия и мировоззрение
пасха
светлое христово воскресение. пасха
светлое христово воскресение
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приёме скоромной (непостной) пищи и особенно – мяса, заявил РИА Новости практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков).Не случайно, отметил он, традиционно на Пасху православные верующие едят, прежде всего, молочные продукты и яйца. "Не потому что мясо каким-то образом грешно, а просто потому, что из поста сразу выходить на мясную пищу сложно. Ну, можно съесть там кусочек какой-нибудь, небольшой, но не объедаться. Особенно с учетом того, что было 50 дней почти без белковой пищи или облегченных белков, сразу переходить на большое количество даже просто белка не очень полезно", - отметил собеседник агентства.Он уточнил, что сказанное о воздержании относится не только к мясу, но "съев, допустим, много яиц, тоже запросто получишь панкреатит или холецистит". "У нас, к сожалению, такое часто бывает – что люди "дорываются" после поста и начинают съедать по восемь, по 10 яиц подряд, а потом попадают в больницу. Это нехорошо. Надо есть всё в меру, с разумением", - заключил священнослужитель.
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пасха, светлое христово воскресение. пасха, светлое христово воскресение, общество

Священник дал совет, как выходить из поста без ущерба здоровью

11:30 02.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие завтракают в столовой военной авиабазы Хмеймим
Военнослужащие завтракают в столовой военной авиабазы Хмеймим - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приёме скоромной (непостной) пищи и особенно – мяса, заявил РИА Новости практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков).
"С медицинской точки зрения надо не объедаться – вообще никогда, и на Пасху в частности. Мясо можно есть сразу же после пасхальной службы, то есть, никакого запрета на него нет – разрешение на всё. Но я бы не рекомендовал сразу есть много мяса", - сказал иеромонах Федорит.
Не случайно, отметил он, традиционно на Пасху православные верующие едят, прежде всего, молочные продукты и яйца.
"Не потому что мясо каким-то образом грешно, а просто потому, что из поста сразу выходить на мясную пищу сложно. Ну, можно съесть там кусочек какой-нибудь, небольшой, но не объедаться. Особенно с учетом того, что было 50 дней почти без белковой пищи или облегченных белков, сразу переходить на большое количество даже просто белка не очень полезно", - отметил собеседник агентства.
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Он уточнил, что сказанное о воздержании относится не только к мясу, но "съев, допустим, много яиц, тоже запросто получишь панкреатит или холецистит". "У нас, к сожалению, такое часто бывает – что люди "дорываются" после поста и начинают съедать по восемь, по 10 яиц подряд, а потом попадают в больницу. Это нехорошо. Надо есть всё в меру, с разумением", - заключил священнослужитель.
 
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