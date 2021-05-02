https://ria.ru/20210502/post-1730785512.html

Священник дал совет, как выходить из поста без ущерба здоровью

Священник дал совет, как выходить из поста без ущерба здоровью

Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приёме скоромной (непостной) пищи и особенно – мяса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:30

2021-05-02T11:30

2021-05-02T11:30

религия и мировоззрение

пасха

светлое христово воскресение. пасха

светлое христово воскресение

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приёме скоромной (непостной) пищи и особенно – мяса, заявил РИА Новости практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков).Не случайно, отметил он, традиционно на Пасху православные верующие едят, прежде всего, молочные продукты и яйца. "Не потому что мясо каким-то образом грешно, а просто потому, что из поста сразу выходить на мясную пищу сложно. Ну, можно съесть там кусочек какой-нибудь, небольшой, но не объедаться. Особенно с учетом того, что было 50 дней почти без белковой пищи или облегченных белков, сразу переходить на большое количество даже просто белка не очень полезно", - отметил собеседник агентства.Он уточнил, что сказанное о воздержании относится не только к мясу, но "съев, допустим, много яиц, тоже запросто получишь панкреатит или холецистит". "У нас, к сожалению, такое часто бывает – что люди "дорываются" после поста и начинают съедать по восемь, по 10 яиц подряд, а потом попадают в больницу. Это нехорошо. Надо есть всё в меру, с разумением", - заключил священнослужитель.

https://ria.ru/20210429/produkty-1730384295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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