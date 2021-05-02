"Два ведра воды на квадратный метр". Москвичам пообещали сильный ливень

"Понятно, что основные дожди будут идти после полуночи и до утра будет лить как из ведра. Двадцать два миллиметра — это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц. В такой ситуации я не исключаю, что по югу Подмосковья пойдут грозы", — сказал он.