https://ria.ru/20210502/pogoda-1730893697.html
"Два ведра воды на квадратный метр". Москвичам пообещали сильный ливень
"Два ведра воды на квадратный метр". Москвичам пообещали сильный ливень
Ночью в Москве выпадет до 22 миллиметров осадков — 44 процента от месячной нормы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:10
2021-05-02T10:10
2021-05-02T14:10
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ночью в Москве выпадет до 22 миллиметров осадков — 44 процента от месячной нормы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, дождь начнется поздним вечером и перерастет в ливень.В целом погоду в столице в воскресенье будет определять теплый атмосферный фронт с запада. Воздух прогреется до плюс 13-15, в Подмосковье — до плюс 11-16, а в понедельник синоптики ожидают до 18 градусов тепла.
https://ria.ru/20210428/leto-1730331883.html
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