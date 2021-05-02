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"Два ведра воды на квадратный метр". Москвичам пообещали сильный ливень
"Два ведра воды на квадратный метр". Москвичам пообещали сильный ливень
Ночью в Москве выпадет до 22 миллиметров осадков — 44 процента от месячной нормы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:10
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центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ночью в Москве выпадет до 22 миллиметров осадков — 44 процента от месячной нормы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, дождь начнется поздним вечером и перерастет в ливень.В целом погоду в столице в воскресенье будет определять теплый атмосферный фронт с запада. Воздух прогреется до плюс 13-15, в Подмосковье — до плюс 11-16, а в понедельник синоптики ожидают до 18 градусов тепла.
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центр "фобос", москва

"Два ведра воды на квадратный метр". Москвичам пообещали сильный ливень

10:10 02.05.2021 (обновлено: 14:10 02.05.2021)
 
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Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ночью в Москве выпадет до 22 миллиметров осадков — 44 процента от месячной нормы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, дождь начнется поздним вечером и перерастет в ливень.

"Понятно, что основные дожди будут идти после полуночи и до утра будет лить как из ведра. Двадцать два миллиметра — это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц. В такой ситуации я не исключаю, что по югу Подмосковья пойдут грозы", — сказал он.

В целом погоду в столице в воскресенье будет определять теплый атмосферный фронт с запада. Воздух прогреется до плюс 13-15, в Подмосковье — до плюс 11-16, а в понедельник синоптики ожидают до 18 градусов тепла.
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