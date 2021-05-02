https://ria.ru/20210502/patriarkh-1730936831.html

Патриарх Кирилл призвал не прекращать посещать храмы из-за COVID-19

Патриарх Кирилл призвал не прекращать посещать храмы из-за COVID-19

Не стоит отказываться от посещения храмов, опасаясь болезни во время эпидемии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T19:41

2021-05-02T19:41

2021-05-02T19:41

религия и мировоззрение

ленинград

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

москва

общество

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Не стоит отказываться от посещения храмов, опасаясь болезни во время эпидемии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.Пасху, или Воскресение Христово, отмечают в Русской православной церкви 2 мая. Патриарх Кирилл совершил вечером этого дня пасхальную великую вечерню в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Храм был полон людей.Патриарх отметил, что некоторые прогнозы о том, что в православных храмах будет меньше людей, чем до пандемии, не оправдались.При этом предстоятель подчеркнул, что это вовсе не означает, что "мы должны игнорировать те правила, которые сейчас предлагаются для обеспечения нашей безопасности". "Ношение масок, сохранение дистанции, все прочее – надо выполнять. Но это не означает, что, опасаясь болезни, не надо посещать Божьи храмы. Вот это делать не нужно. Храм Божий – это то место, где мы молимся и где получаем исцеление. Но вести себя в храме нужно в соответствии с требованиями, которые предъявляют санитарные власти", - призвал глава Русской церкви.Он отметил, что на весь мир обрушилась "не просто философия и жизненный уклад, связанный с таким явлением, как секуляризм – то есть жизнь без Бога и без Церкви", и "это оказалось еще страшнее, чем идеологическая борьба с церковью, которая велась в советское время".В этой связи патриарх привел в пример блокадный Ленинград, где люди стремились в храмы несмотря на бомбежки, слабость, голод и холод – и призвал сохранить мужество, любовь к Отечеству и Церкви, характерные для того поколения людей. "Только одно требуется – веру хранить и воспитывать в этой вере подрастающие поколения", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20210502/paskha-1730907218.html

https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728113276.html

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ленинград, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва, общество