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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210502/paskha-1730929833.html
Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей с Пасхой
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым глав православных церквей, которые 2 мая отмечают Пасху, говорится в сообщении на сайте РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T17:51
2021-05-02T17:51
религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым глав православных церквей, которые 2 мая отмечают Пасху, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.Поздравление было направлено предстоятелям поместных православных Церквей: патриарху Антиохийскому Иоанну X, патриарху Иерусалимскому Феофилу III, католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, патриарху Болгарскому Неофиту, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону.
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русская православная церковь, польша, сша, грузия, в мире

Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей с Пасхой

17:51 02.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым глав православных церквей, которые 2 мая отмечают Пасху, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Поздравление было направлено предстоятелям поместных православных Церквей: патриарху Антиохийскому Иоанну X, патриарху Иерусалимскому Феофилу III, католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, патриарху Болгарскому Неофиту, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону.

"Христос Воскресе! Примите сердечные поздравления со светлым праздником Пасхи Господней. Днесь вся тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и ад пленися (канон Пасхи). Молюсь Начальнику Жизни (Деян. 3:15), дабы Он ниспослал Вам доброе здравие, бодрость духа и Свою всещедрую помощь, а Вашей боголюбивой пастве — мир и благоденствие", - написал патриарх Кирилл.

Празднование Пасхи в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.

Праздничное пасхальное богослужение в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области
1 из 14

Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
2 из 14

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
3 из 14

Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
4 из 14

В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
5 из 14

В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Богослужение посетил президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
6 из 14

Богослужение посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.

Пасхальные богослужения в регионах России
7 из 14

День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.

Верующий на праздничном пасхальном богослужении в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
8 из 14

На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие читается на разных языках.

Участники пасхального крестного хода на территории храма Успения Божией Матери во Владивостоке
9 из 14

Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие читается на разных языках.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу.

Церковный хор на праздничном пасхальном богослужении в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
10 из 14

К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

После пасхального застолья взрослые и дети могут посостязаться в традиционном битье яиц.

Священнослужитель во время праздничного пасхального богослужения в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области
11 из 14

После пасхального застолья взрослые и дети могут посостязаться в традиционном битье яиц.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пасхальные яйца окрашивают с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области
12 из 14

Пасхальные яйца окрашивают с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной церкви.

Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
13 из 14

Центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной церкви.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.

Священнослужители во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
14 из 14

Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 14

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 14

В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Богослужение посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
7 из 14

День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие читается на разных языках.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 14

К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

После пасхального застолья взрослые и дети могут посостязаться в традиционном битье яиц.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Пасхальные яйца окрашивают с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной церкви.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
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