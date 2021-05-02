https://ria.ru/20210502/paskha-1730929833.html

Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей с Пасхой

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым глав православных церквей, которые 2 мая отмечают Пасху, говорится в сообщении на сайте РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T17:51

2021-05-02T17:51

2021-05-02T17:51

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым глав православных церквей, которые 2 мая отмечают Пасху, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.Поздравление было направлено предстоятелям поместных православных Церквей: патриарху Антиохийскому Иоанну X, патриарху Иерусалимскому Феофилу III, католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, патриарху Болгарскому Неофиту, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, польша, сша, грузия, в мире