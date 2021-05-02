Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей с Пасхой
"Христос Воскресе! Примите сердечные поздравления со светлым праздником Пасхи Господней. Днесь вся тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и ад пленися (канон Пасхи). Молюсь Начальнику Жизни (Деян. 3:15), дабы Он ниспослал Вам доброе здравие, бодрость духа и Свою всещедрую помощь, а Вашей боголюбивой пастве — мир и благоденствие", - написал патриарх Кирилл.
Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.
Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.
В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.
Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.
В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".
В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".
Богослужение посетил президент Владимир Путин.
День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.
День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.
На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.
На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.
Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие читается на разных языках.
Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие читается на разных языках.
К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу.
К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу.
После пасхального застолья взрослые и дети могут посостязаться в традиционном битье яиц.
После пасхального застолья взрослые и дети могут посостязаться в традиционном битье яиц.
Пасхальные яйца окрашивают с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей.
Пасхальные яйца окрашивают с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей.
Центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной церкви.
Центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной церкви.
Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.
Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.
Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.
В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.
В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".
Богослужение посетил президент Владимир Путин.
День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.
На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.
Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие читается на разных языках.
К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу.
После пасхального застолья взрослые и дети могут посостязаться в традиционном битье яиц.
Пасхальные яйца окрашивают с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей.
Центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной церкви.
Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.