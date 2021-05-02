Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210502/paskha-1730903746.html
Священник рассказал, почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой
Священник рассказал, почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой
Многие неверующие люди могут счесть поздравление с Пасхой как навязывание, поэтому не стоит создавать лишний повод для конфликта, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:15
2021-05-02T12:15
религия и мировоззрение
религия
иисус христос
пасха
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855955_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3a1fa8ed08e3e83c86f8d7dc44f0668a.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Многие неверующие люди могут счесть поздравление с Пасхой как навязывание, поэтому не стоит создавать лишний повод для конфликта, заявил РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский."Всех людей, которые верят в воскресение Христа, можно поздравить с этим праздником. Тех, кто исповедует не христианство, поздравлять с пасхой некорректно. Но можно поздравить знакомых мусульман, например, с их праздниками. Совершенно естественно и то, что они поздравляют с Пасхой нас", - сказал он.По его словам, тактично поздравлять людей с тем, что для них является праздником, "даже если мы сами не разделяемых убеждений"."Однако надо быть осторожным, потому что для многих неверующих людей поздравление с Пасхой может восприниматься как навязывание. Нужно ориентироваться на реакцию людей, чтобы на Пасху не возникло конфликтных ситуаций и споров о вере. Если ты знаешь, что человек не верующий и что для него это будет лишний повод для конфликта и разделений, не поздравляй", - заключил Первозванский.
https://ria.ru/20210429/prichastie-1730509967.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c8032e85669d48da27429fa7f31b0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, иисус христос, пасха, русская православная церковь

Священник рассказал, почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой

12:15 02.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОсвящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Многие неверующие люди могут счесть поздравление с Пасхой как навязывание, поэтому не стоит создавать лишний повод для конфликта, заявил РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
"Всех людей, которые верят в воскресение Христа, можно поздравить с этим праздником. Тех, кто исповедует не христианство, поздравлять с пасхой некорректно. Но можно поздравить знакомых мусульман, например, с их праздниками. Совершенно естественно и то, что они поздравляют с Пасхой нас", - сказал он.
По его словам, тактично поздравлять людей с тем, что для них является праздником, "даже если мы сами не разделяемых убеждений".
"Однако надо быть осторожным, потому что для многих неверующих людей поздравление с Пасхой может восприниматься как навязывание. Нужно ориентироваться на реакцию людей, чтобы на Пасху не возникло конфликтных ситуаций и споров о вере. Если ты знаешь, что человек не верующий и что для него это будет лишний повод для конфликта и разделений, не поздравляй", - заключил Первозванский.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время причащения верующих на Божественной литургии в Покровском храме в Асунсьоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 15:51Религия и мировоззрение
Патриарх рассказал, кого из мирян ждет отлучение от церкви
 
Религия и мировоззрениеРелигияИисус ХристосПасхаРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
03:21Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
03:12Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
03:04Англичане в 1945 году убили тысячи советских пленных, рассказал историк
02:49Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
02:47Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
02:36Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
02:26Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
02:15Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
02:10Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
02:06Премьер Чехии убедил главу Минюста насчет версии взрывов в Врбетице
01:47В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
01:43Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
01:42На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
01:24При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
01:15Аналитик объяснил, чем опасна покупка долларов
00:32На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
00:27Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
00:24Глава МИД Латвии захотел запретить зиме "въезд в страну"
00:21Американские активисты призвали Байдена и Зеленского не трогать Донбасс
Лента новостейМолния