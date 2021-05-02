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Священник рассказал, почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой
Священник рассказал, почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой
Многие неверующие люди могут счесть поздравление с Пасхой как навязывание, поэтому не стоит создавать лишний повод для конфликта, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:15
2021-05-02T12:15
2021-05-02T12:15
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Многие неверующие люди могут счесть поздравление с Пасхой как навязывание, поэтому не стоит создавать лишний повод для конфликта, заявил РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский."Всех людей, которые верят в воскресение Христа, можно поздравить с этим праздником. Тех, кто исповедует не христианство, поздравлять с пасхой некорректно. Но можно поздравить знакомых мусульман, например, с их праздниками. Совершенно естественно и то, что они поздравляют с Пасхой нас", - сказал он.По его словам, тактично поздравлять людей с тем, что для них является праздником, "даже если мы сами не разделяемых убеждений"."Однако надо быть осторожным, потому что для многих неверующих людей поздравление с Пасхой может восприниматься как навязывание. Нужно ориентироваться на реакцию людей, чтобы на Пасху не возникло конфликтных ситуаций и споров о вере. Если ты знаешь, что человек не верующий и что для него это будет лишний повод для конфликта и разделений, не поздравляй", - заключил Первозванский.
https://ria.ru/20210429/prichastie-1730509967.html
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религия, иисус христос, пасха, русская православная церковь