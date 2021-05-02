https://ria.ru/20210502/paskha-1730903746.html

Священник рассказал, почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой

Священник рассказал, почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой

Многие неверующие люди могут счесть поздравление с Пасхой как навязывание, поэтому не стоит создавать лишний повод для конфликта, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:15

2021-05-02T12:15

2021-05-02T12:15

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Многие неверующие люди могут счесть поздравление с Пасхой как навязывание, поэтому не стоит создавать лишний повод для конфликта, заявил РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский."Всех людей, которые верят в воскресение Христа, можно поздравить с этим праздником. Тех, кто исповедует не христианство, поздравлять с пасхой некорректно. Но можно поздравить знакомых мусульман, например, с их праздниками. Совершенно естественно и то, что они поздравляют с Пасхой нас", - сказал он.По его словам, тактично поздравлять людей с тем, что для них является праздником, "даже если мы сами не разделяемых убеждений"."Однако надо быть осторожным, потому что для многих неверующих людей поздравление с Пасхой может восприниматься как навязывание. Нужно ориентироваться на реакцию людей, чтобы на Пасху не возникло конфликтных ситуаций и споров о вере. Если ты знаешь, что человек не верующий и что для него это будет лишний повод для конфликта и разделений, не поздравляй", - заключил Первозванский.

https://ria.ru/20210429/prichastie-1730509967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, иисус христос, пасха, русская православная церковь