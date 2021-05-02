https://ria.ru/20210502/paskha-1730890454.html

Священник рассказал, в каких случаях можно посетить кладбище на Пасху

Священник рассказал, в каких случаях можно посетить кладбище на Пасху

Священник, кандидат богословия Стефан Домусчи рассказал, в каких случаях можно посетить кладбище на Пасху и что в народе было принято там делать в Светлый... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T09:30

2021-05-02T09:30

2021-05-02T09:30

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Священник, кандидат богословия Стефан Домусчи рассказал, в каких случаях можно посетить кладбище на Пасху и что в народе было принято там делать в Светлый праздник.Священнослужитель напомнил, что традиционный день поминовения усопших - Радоница, первый вторник после Светлой недели, время, когда православные посещают кладбища, так как все грустные и печальные дела лучше оставить на время после праздника.Пасха - главный праздник для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается 2 мая. К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу. Согласно преданию, традиция пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Однажды она попала на аудиенцию к императору Тиберию. При встрече женщина протянула римскому правителю белое куриное яйцо со словами: "Христос Воскрес!". В ответ на это Тиберий воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. И в этот момент яйцо поменяло цвет - стало красным.

https://ria.ru/20210502/paskha-1730467738.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество