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Врач назвала неожиданную причину набора лишнего веса
Врач назвала неожиданную причину набора лишнего веса
Врач-диетолог Ольга Шмелева в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что неограниченное употребление ягод может стать причиной лишнего веса. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T06:06
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ольга шмелева
россия
ожирение
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Врач-диетолог Ольга Шмелева в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что неограниченное употребление ягод может стать причиной лишнего веса.При этом она подчеркнула, что ягоды — источник витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса их можно спокойно есть без ограничений.Специалист также напомнила, что при неправильном питании и малой физической активности к лишнему весу могут привести любые продукты, поэтому "во всем нужно знать меру".
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ольга шмелева, россия, ожирение, здоровье, общество

Врач назвала неожиданную причину набора лишнего веса

06:06 02.05.2021 (обновлено: 14:51 02.05.2021)
 
© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Fotolia / JenkoAtaman
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Врач-диетолог Ольга Шмелева в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что неограниченное употребление ягод может стать причиной лишнего веса.
"Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность", — сказала Шмелева.
При этом она подчеркнула, что ягоды — источник витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса их можно спокойно есть без ограничений.
Специалист также напомнила, что при неправильном питании и малой физической активности к лишнему весу могут привести любые продукты, поэтому "во всем нужно знать меру".
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