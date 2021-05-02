https://ria.ru/20210502/ozhirenie-1730883381.html

Врач назвала неожиданную причину набора лишнего веса

Врач назвала неожиданную причину набора лишнего веса

Врач-диетолог Ольга Шмелева в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что неограниченное употребление ягод может стать причиной лишнего веса. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T06:06

2021-05-02T06:06

2021-05-02T14:51

ольга шмелева

россия

ожирение

здоровье

общество

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Врач-диетолог Ольга Шмелева в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что неограниченное употребление ягод может стать причиной лишнего веса.При этом она подчеркнула, что ягоды — источник витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса их можно спокойно есть без ограничений.Специалист также напомнила, что при неправильном питании и малой физической активности к лишнему весу могут привести любые продукты, поэтому "во всем нужно знать меру".

https://ria.ru/20210401/dietolog-1603742905.html

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2021

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ольга шмелева, россия, ожирение, здоровье, общество