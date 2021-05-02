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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210502/ogon-1730877473.html
Частицу Благодатного огня доставили в Главный храм Вооруженных сил России
Частицу Благодатного огня доставили в Главный храм Вооруженных сил России
В Главный храм Вооруженных сил РФ доставили частицу Благодатного огня, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T00:12
2021-05-02T00:12
религия и мировоззрение
россия
вооруженные силы рф
пасха
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
светлое христово воскресение
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Главный храм Вооруженных сил РФ доставили частицу Благодатного огня, сообщили журналистам в Минобороны.Как уточнили в министерстве, после зажжения свечей от Благодатного огня духовенство и прихожане совершат крестный ход. Затем начнется пасхальное богослужение, которое состоит из пасхальной заутрени и Божественной литургии.Пасхальная служба впервые проходит в Главном храме ВС РФ. Службу в Главном храме ВС РФ возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
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россия, вооруженные силы рф, пасха, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, светлое христово воскресение

Частицу Благодатного огня доставили в Главный храм Вооруженных сил России

00:12 02.05.2021
 
© Артем БуденныйСобор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот"
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Артем Буденный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Главный храм Вооруженных сил РФ доставили частицу Благодатного огня, сообщили журналистам в Минобороны.
"В Главный храм ВС РФ доставили частицу Благодатного огня. Лампаду с частицей в храм внесли военнослужащие роты почётного караула", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, после зажжения свечей от Благодатного огня духовенство и прихожане совершат крестный ход. Затем начнется пасхальное богослужение, которое состоит из пасхальной заутрени и Божественной литургии.
Пасхальная служба впервые проходит в Главном храме ВС РФ. Службу в Главном храме ВС РФ возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
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Религия и мировоззрениеРоссияВооруженные силы РФПасхаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваСветлое Христово Воскресение
 
 
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