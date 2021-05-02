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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210502/ogon-1730876720.html
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя, где совершает пасхальное богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T00:00
2021-05-02T00:00
религия и мировоззрение
религия
россия
фонд андрея первозванного
русская православная церковь
владимир якунин
москва
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя, где совершает пасхальное богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Патриаршее пасхальное богослужение началось в субботу вечером в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх совершит крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию.Ранее в Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь. В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.Святыню также должны раздать в субботу в 15 храмах столицы. Благодатный огонь сошел в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Появление Благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".В Русской православной церкви 2 мая встречают Воскресение Христово. События Воскресения описываются так: последовательницы Иисуса Христа пришли к его могиле, чтобы помазать тело ритуальным маслом. Ангел, спустившийся с неба, отверз камень, закрывавший гробницу, и возвестил о воскресении Спасителя. А позже он сам являлся людям.
https://ria.ru/20210501/khram-1730876424.html
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религия, россия, фонд андрея первозванного, русская православная церковь, владимир якунин, москва

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

00:00 02.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча Благодатного огня в аэропорту Внуково
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя, где совершает пасхальное богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриаршее пасхальное богослужение началось в субботу вечером в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх совершит крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию.
Храм Христа Спасителя в Москве до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 23:57Религия и мировоззрение
В храме Христа Спасителя начался пасхальный крестный ход
Ранее в Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь. В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
Святыню также должны раздать в субботу в 15 храмах столицы. Благодатный огонь сошел в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Появление Благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Православные верующие держат свечи, зажженные от Благодатного огня, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме 27 апреля 2019 года - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 00:41
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
В Русской православной церкви 2 мая встречают Воскресение Христово. События Воскресения описываются так: последовательницы Иисуса Христа пришли к его могиле, чтобы помазать тело ритуальным маслом. Ангел, спустившийся с неба, отверз камень, закрывавший гробницу, и возвестил о воскресении Спасителя. А позже он сам являлся людям.
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияФонд Андрея ПервозванногоРусская православная церковьВладимир ЯкунинМосква
 
 
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