https://ria.ru/20210502/odessa-1730948637.html

Толстой назвал игнорирование Европой трагедии в Одессе лицемерием

Толстой назвал игнорирование Европой трагедии в Одессе лицемерием

Виновные в трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года, понесут заслуженное наказание, их ждет международный трибунал, заявил вице-спикер Госдумы,... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T22:19

2021-05-02T22:19

2021-05-02T22:19

петр толстой

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Виновные в трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года, понесут заслуженное наказание, их ждет международный трибунал, заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.По его мнению, международные европейские структуры продолжают игнорировать эту ситуацию. Толстой назвал это "очередным примером лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур".После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20210502/zasedanie-1730931067.html

одесса

украина

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петр толстой, госдума рф, одесса, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире