Толстой назвал игнорирование Европой трагедии в Одессе лицемерием
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОдесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Виновные в трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года, понесут заслуженное наказание, их ждет международный трибунал, заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.
По его мнению, международные европейские структуры продолжают игнорировать эту ситуацию. Толстой назвал это "очередным примером лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур".
"Я уверен, рано или поздно справедливость восторжествует, виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. Их ждет международный трибунал", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.