https://ria.ru/20210502/odessa-1730905901.html

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:55

2021-05-02T12:55

2021-05-02T12:55

столкновения в одессе

одесса

украина

в мире

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ОДЕССА, 2 мая - РИА Новости. Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек, передает корреспондент РИА Новости.С самого утра одесситы и гости города несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов на Куликовом поле. Цветы возложили лидеры партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе Юрий Бойко. Память погибших пришли почтить их родственники.Площадь возле Дома профсоюзов оцеплена полицией. Пройти могут все желающие, но полицейские проводят досмотр личных вещей. Обстановка в центре Одессы спокойная.После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек. 2021-05-02T12:55 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столкновения в одессе, одесса, украина, в мире