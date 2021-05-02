https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html

"Власти это не надо". Кто хочет забыть трагедию в Одессе

"Власти это не надо". Кто хочет забыть трагедию в Одессе

РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T08:00

2021-05-02T08:00

2021-05-02T10:17

россия

антимайдан

донецкая народная республика

андрей парубий

александр лукашевич

служба безопасности украины

human rights watch

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. К седьмой годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов украинские власти приготовились пресекать беспорядки. Естественно, прозвучали слова о провокациях, которые якобы могут быть выгодны России. Год назад Владимир Зеленский призывал расследовать это преступление и приложить все усилия к тому, чтобы люди "никогда не погибали ради идеологических или политических целей". РИА Новости вспоминает, как выжившие и очевидцы рассказывали о тех событиях, но на Украине это никто не услышал. В огне гибли люди"Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране-агрессору", — заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Для обеспечения порядка привлекут 1300 полицейских и 1200 военнослужащих Национальной гвардии МВД. Накануне постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич призывал надавить на Киев, чтобы там наконец провели всеобъемлющее расследование гибели людей 2 мая 2014 года. Хронологию трагедии восстановили СМИ — в 2019-м РИА Новости собрало свидетельства очевидцев. Второго мая 2014-го столкновения между сторонниками и противниками Майдана в Одессе привели к тому, что проукраинские активисты и националисты разгромили лагерь оппонентов на площади Куликово Поле. В ходе стычки майдановцы загнали куликовцев в Дом профсоюзов — здание подожгли, предположительно, националисты. Заживо сгорели, отравились дымом 48 человек, еще несколько десятков получили ранения. Под судом и следствием оказались только выжившие в Доме профсоюзов сторонники "Антимайдана". Официальный Киев неоднократно критиковали в ООН, Human Rights Watch и Совете Европы за то, что украинские силовики не привлекают к ответственности виновных в трагедии. Судебный процесс по "делу 2 мая" продолжается до сих пор. "Он в итоге как раз и погиб…"Лидер Приморской организации всеукраинской партии "Родина" Олег Музыка 2 мая находился в Доме профсоюзов. О том, что готовятся беспорядки, свидетельствовало многое, уверяет он. "Ко второму мая приехали футбольные фанаты из других городов. Плюс (глава Одесской области Владимир. — Прим. ред.) Немировский обложил Одессу блокпостами — стояли "сотни" с Майдана, хорошо экипированные. Уже 30 апреля Андрей Парубий, тогда глава СНБО (Совета национальной безопасности и обороны. — Прим. ред.) на блокпостах в Одессе раздавал бронежилеты. "Сотни" были расквартированы в одесских санаториях и профилакториях. Но сами куликовцы (активисты движения "Куликово Поле", по названию площади в Одессе. — Прим. ред.) и я в том числе, надеялись на мирный исход, мы готовились к президентским выборам 25 мая, нас бюллетени больше интересовали".Алексей Албу — один из лидеров всеукраинской организации "Боротьба" ("Борьба"), бывший депутат Одесского облсовета — также был 2 мая в Доме профсоюзов. Он подтверждает слова Музыки о том, что к тому времени в городе развернули "сотни" Майдана. "То, что свезли людей из Киева в Одессу, я считаю первым доказательством того, что события 2 мая планировались", — отмечает он.Офицер запаса Юрий Диденко перебрался из Одессы в близлежащий Овидиополь в середине 2000-х. А в начале мая 2014-го вместе с сыном поехал в город, который считает родным, встречать так называемый поезд дружбы — десант националистов, которые пытались запугать местное население. С собой отец и сын Диденко взяли черенки от лопат. "Мы и не предполагали, что будет все настолько серьезно. Думали, будет драка, подеремся и вернемся домой. В Одессу поехал еще наш сосед. Молодой здоровый парень 33 лет. Он в итоге как раз и погиб на Куликовом Поле от двух пулевых ранений. У него осталась жена на шестом месяце беременности", — вспоминает Юрий.На Александровском проспекте (расположенном недалеко от Соборной площади, где скапливались националисты) они присоединились к другим активистам "Антимайдана". "Мы хотели встать там живым щитом, чтобы не дать этим ультрас пойти маршем по городу и разгромить его. Большинство из нас были простые одесситы, которые просто не хотели принимать то, что происходит на Майдане в Киеве", — объясняет свои мотивы офицер запаса.Оттуда активистов якобы к Соборной площади повел замначальника одесской милиции Дмитрий Фучеджи. Но, как отмечает Диденко, в какой-то момент антимайдановцы поняли, что их колонна движется не в том направлении. А затем активистов блокировали омоновцы и бойцы спецподразделения "Беркут". Говорили милиционеры, как уверяет офицер запаса, на западноукраинском наречии. "С другой стороны уже подошла толпа футбольных фанатов и националистов, и мы встали друг против друга. Тут я понял, что предстоит неравный бой. Националисты были хорошо экипированы, у них были щиты, биты. Милиция сдерживала почему-то нас", — описывает дальнейшее одессит.Из западни антимайдановцы вырывались с боем. Диденко и его сыну удалось пробить стену из милиционеров, к которой их прижали ультрас. "Растолкали этих беркутовцев. У меня была уже разбита голова, два камня попали в меня с той стороны. Когда я, Олег Музыка и еще два одессита вырвались, то сразу направились на Куликово Поле. У меня была дубинка с собой. Пока добирались, видели, что в городе творится: огнестрел, камни, пулевые ранения и все остальное", — дополняет Диденко.Вину за то, что люди не ушли с Куликова Поля, Диденко возлагает на одного из лидеров "Антимайдана" — Артема Давидченко. Тот, по словам офицера, действовал как будто по указке Службы безопасности Украины. Косвенно о работе Давидченко на СБУ, как считает Диденко, свидетельствует то, что через полгода после событий старшего брата Артема — Антона Давидченко, ранее задержанного за политическую активность, — отпустили. А сам Артем в тот день ускользнул с места трагедии."Там был хаос"Олег Музыка к тому времени, когда толпа националистов подошла к Дому профсоюзов, уже успел покинуть Куликово Поле, поучаствовать в стычке на Греческой площади и вернуться обратно. "Кто нас загнал в это здание? — отвечает он вопросом на вопрос. — Да, у людей на Куликовом Поле была возможность уйти. Но я лично, как один из лидеров движения, не мог бросить всех". "Моя семья звонила мне, они в прямом эфире видели, как националисты идут с оружием в нашу сторону. Большинство одесситов, которые вошли в здание, верили, что стены защитят, что (майдановцы. — Прим. ред.) снесут лагерь и на этом все закончится", — объясняет он.В Дом профсоюзов люди входили, спасаясь от приближавшейся толпы националистов, вторит Музыке Диденко. "Зашел и я туда именно потому, что видел много входящих женщин, пенсионеров, детей. Решил, что подстрахую их и, может быть, окажу какую-то помощь. Внутри Дома профсоюзов мы начали баррикадировать два входа. Воды в здании уже не было. Там был хаос. Там были простые люди, многие их них были вообще аполитичны и не поддерживали ни ту ни другую сторону. Мы надеялись, что беркутовцы, которые окружили Дом профсоюзов, защитят здание и не дадут националистам войти. А затем в нашу сторону полетели коктейли Молотова. Начался пожар. Мы нашли огнетушитель, но он оказался полупустой. Единственное, что мы могли делать, — брать с пола куски битого стекла и бросать их в сторону националистов на улицу", — рассказывает Диденко.Марии Симикчи повезло — она перед неминуемым столкновением с националистами отправилась искать каски для активистов "Антимайдана" и внутрь Дома профсоюзов не попала. За касками она пошла на Привоз. "Когда вернулась обратно, здание уже горело. Видела, как по окнам стреляли из огнестрельного оружия и оттуда падали люди. Я также видела, как били, убивали, добивали. Видела, как на улице девушки — украинские националистки — делали коктейли Молотова. Выпивали пиво, потом в этих же бутылках делали коктейли Молотова", — рассказывает она.Симикчи поразило бездействие милиции. Данила Матвейчук (имя изменено по просьбе собеседника РИА Новости) называет себя проукраинским активистом — он один из тех, кто участвовал в событиях 2 мая со стороны майдановцев. Матвейчук считает, что трагедия была спровоцирована некими организаторами, которые хотели "показать миру, как в Доме профсоюзов горят люди якобы от рук бандеровцев". Хотя, как он сам признает, "расследование еще идет, и ни подтвердить, ни опровергнуть это (версию поджога. — Прим. ред.) никто не может". По его словам, именно из Дома профсоюзов бросали заранее заготовленные коктейли Молотова и вели стрельбу. А "проукраинские активисты", наоборот, выводили людей из горящего здания. Впрочем, Данила делает оговорку: "Я не отрицаю, что были перегибы и некоторые националисты начали избивать людей на выходе. Но их было всего двое".Когда толпа националистов хлынула на Куликово Поле, оставшиеся антимайдановцы сначала дрались с нападавшими на ступеньках Дома профсоюзов. "Мы держали оборону, наверное, около получаса. Ты бросаешь один камень, а в тебя летит град камней, коктейли Молотова и шумовые гранаты. Мы забаррикадировали двери на второй и третий этажи. И уже в это время в левом крыле здания были националисты", — рассказывает Олег Музыка."Прогоняли через строй и грузили в автозаки"Затем он и его спрятавшиеся товарищи слышали за дверью хлопки выстрелов и крики. Когда стемнело, Олег посоветовал друзьям выходить из здания, а сам отправился искать брата — ходил по этажам и переворачивал тела. "Спустился, встретил националистов, на украинской мове видповив им, что я свий. Включилось электричество — и тут я попал на сотрудников милиции, они меня сразу арестовали. Задерживали всех выживших. Правосеки (члены "Правого сектора"*. — Прим. ред.) что-то показывали на воротнике, и их выпускали, а нас прогоняли сквозь строй и грузили в автозаки", — вспоминает Музыка очередные детали.Алексей Албу с товарищами решили покинуть Дом профсоюзов, не дожидаясь темноты. "Пожарные прислонили лестницу к окну. Нас было человек пятнадцать. Первыми начали выходить женщины. Когда они выбирались из окна, по лестничной клетке стали спускаться националисты. Их было двое, и, видимо, они не ожидали, что мы окажем сопротивление. У одного из наших была пехотная лопатка, а у моего друга Влада Войцеховского в руках был огнетушитель. Они стали отгонять националистов. Те отбежали и спрятались. Я решил проверить, одесситы ли эти нападавшие. И спросил, из какой они части города. В ответ они пообещали нас поубивать", — говорит Албу.Куликовцам удалось спуститься вниз, во внутренний двор. "Часть встретивших нас националистов пытались напасть, однако Войцеховский продолжал отгонять их огнетушителем. После чего спасатель привел одного из их командиров, который пытался вывести нас и передать в руки полиции", — рассказывает Албу. Однако как только куликовцы оказались внутри милицейского оцепления, всех стали избивать металлическими прутьями, палками и цепями. Александр Васильев, депутат Одесского горсовета, вынужденный покинуть родной город и переехать в Россию после 2014-го, объясняет, что события 2 мая имели продолжение, о котором многие забывают. Практически все выжившие после тех событий и избежавшие суда покинули Одессу и Украину. Мария Симикчи живет сейчас в Крыму, она получила российское гражданство. Юрий Диденко также уехал в Россию, но остается пока украинским гражданином — не по своей воле. Алексей Албу после недолгой службы в бригаде "Призрак" самопровозглашенной Донецкой народной республики остался в Донбассе. Олег Музыка был одним из тех, кого одесситы освободили из здания УВД, он уехал с Украины и получил статус политического беженца в Германии. По его словам, он — единственный участник событий 2 мая, который оказался под защитой государства.Никто не расследуетСпасшийся в Доме профсоюзов Олег Музыка получил политическое убежище в Германии. Он привлекает внимание к той трагедии, беспокоит международные инстанции. В 2019-м одессит встретился с Зеленским. В конце 2020-го офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды в Гааге опубликовал отчет по Украине. Там собирались расследовать военные преступления и насилие против мирных жителей, в частности и события в Доме профсоюзов. "Второго мая 2014 года в Одессе погибли 40 человек, когда начался пожар в здании, в котором сторонники федерализации страны (участники антиправительственных протестов) укрылись от противников федерализации", — говорится в документе. Музыка направил Бенсуде собранные им материалы, ответа пока не получил.Евгений Мефедов, гражданин России, которого украинские власти по сфабрикованному обвинению попытались привлечь к ответственности за участие в тех событиях, подвел итог: Что бы ни говорил Зеленский, никто в Киеве не собирается прилагать даже малейшие усилия для того, чтобы люди впредь не погибали из-за идеологии и политики. *Экстремистская организация, запрещенная в России.

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Одесситы зажгли свечи и выпустили в небо фонарики в память о погибших 2 мая Сотни человек пришли к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в беспорядках 2 мая 2014 года. Смотрите на видео, как люди зажигали свечи и выпускали в небо китайские фонарики. 2021-05-02T08:00 true PT1M16S

Олег Музыка о встрече с Зеленским «Власти это не надо». Кто хочет забыть трагедию в Доме профсоюзов К седьмой годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов украинские власти приготовились пресекать беспорядки. Естественно, прозвучало слова о провокациях, которые якобы могут быть выгодны России. Год назад президент Украины Владимир Зеленский призывал сделать все возможное для расследования преступления и приложить все усилия для того, чтобы люди «никогда не погибали ради идеологических или политических целей». РИА Новости узнавало, сделали ли что-то в Киеве, чтобы найти виновных. 2021-05-02T08:00 true PT2M45S

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россия, антимайдан, донецкая народная республика, андрей парубий, александр лукашевич, служба безопасности украины, human rights watch, владимир зеленский, украина, в мире