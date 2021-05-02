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Госдеп опроверг сообщения об обмене заключенными с Ираном
Госдеп опроверг сообщения об обмене заключенными с Ираном
Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил РИА Новости, что появившаяся в СМИ информация о достижении договоренности между США и Ираном об обмене... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T17:26
2021-05-02T18:23
нед прайс
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил РИА Новости, что появившаяся в СМИ информация о достижении договоренности между США и Ираном об обмене заключенными не соответствует действительности.Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил со ссылкой на иранские источники, что США и Иран якобы намерены обменяться задержанными гражданами. Сообщалось, что каждая из сторон освободит по четыре человека. Телеканал также отмечал, что в рамках достигнутой между сторонами сделки США намерены "выплатить" 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов."Сообщения о том, что было достигнуто соглашение по обмену заключенными (с Ираном - ред.), не соответствуют действительности. Как мы уже говорили, мы всегда поднимаем вопросы о задержанных или пропавших без вести американцах в Иране. Мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с их семьями", - говорится в заявлении Прайса, поступившем РИА Новости.
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нед прайс, иран, сша, в мире

Госдеп опроверг сообщения об обмене заключенными с Ираном

17:26 02.05.2021 (обновлено: 18:23 02.05.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил РИА Новости, что появившаяся в СМИ информация о достижении договоренности между США и Ираном об обмене заключенными не соответствует действительности.
Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил со ссылкой на иранские источники, что США и Иран якобы намерены обменяться задержанными гражданами. Сообщалось, что каждая из сторон освободит по четыре человека. Телеканал также отмечал, что в рамках достигнутой между сторонами сделки США намерены "выплатить" 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов.
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"Сообщения о том, что было достигнуто соглашение по обмену заключенными (с Ираном - ред.), не соответствуют действительности. Как мы уже говорили, мы всегда поднимаем вопросы о задержанных или пропавших без вести американцах в Иране. Мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с их семьями", - говорится в заявлении Прайса, поступившем РИА Новости.
 
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