https://ria.ru/20210502/obmen-1730927155.html

Госдеп опроверг сообщения об обмене заключенными с Ираном

Госдеп опроверг сообщения об обмене заключенными с Ираном

Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил РИА Новости, что появившаяся в СМИ информация о достижении договоренности между США и Ираном об обмене... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T17:26

2021-05-02T17:26

2021-05-02T18:23

нед прайс

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил РИА Новости, что появившаяся в СМИ информация о достижении договоренности между США и Ираном об обмене заключенными не соответствует действительности.Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил со ссылкой на иранские источники, что США и Иран якобы намерены обменяться задержанными гражданами. Сообщалось, что каждая из сторон освободит по четыре человека. Телеканал также отмечал, что в рамках достигнутой между сторонами сделки США намерены "выплатить" 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов."Сообщения о том, что было достигнуто соглашение по обмену заключенными (с Ираном - ред.), не соответствуют действительности. Как мы уже говорили, мы всегда поднимаем вопросы о задержанных или пропавших без вести американцах в Иране. Мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с их семьями", - говорится в заявлении Прайса, поступившем РИА Новости.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, иран, сша, в мире