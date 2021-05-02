США планируют разморозить часть иранских активов, сообщили СМИ
15:59 02.05.2021 (обновлено: 16:19 02.05.2021)
КАИР, 2 мая – РИА Новости. США и Иран намерены обменяться задержанными гражданами, утверждает ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на иранские источники.
"Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки", - сообщил телеканал в воскресенье со ссылкой на иранские источники.
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По данным канала, задержанные в США иранцы "помогали обойти наложенное на Иран эмбарго".
Также, как утверждает канал, в рамках сделки США намерены "выплатить" 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов.
"Администрация Байдена не хотела выплачивать какие-либо деньги с замороженных счетов в ходе переговоров и не была рада этому, но иранская сторона настояла на необходимости разморозки части средств", - отмечают источники канала.
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Аналогичные переговоры состоялись также между иранской и британской делегациями, сообщает канал.
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в субботу, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана, но исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются. Договоренность о снятии антииранских санкций касается ограничений против людей и организаций в таких сферах, как энергетика, финансы, автомобилестроение, работа портов и ряде других областей, добавил Аракчи после окончания субботнего заседания комиссии в Вене.
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Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил, что участники СВПД в субботу подвели промежуточные итоги переговоров в Вене, есть поводы для оптимизма. Третий раунд переговоров по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном начался в минувший вторник. Ульянов возглавляет российскую делегацию. По его словам, участники консультаций намерены достичь договоренности до конца мая.
Следующее заседание планируется в пятницу 7 мая.
В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из СВПД - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.