Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210502/myasnikov-1730881930.html
Россиянин планирует подать в суд на доктора Мясникова
Россиянин планирует подать в суд на доктора Мясникова
Житель Обнинска готовит иск на врача и телеведущего Александра Мясникова о возмещении материального вреда, пишет портал "Obninsk.name". РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T04:09
2021-05-02T09:21
александр мясников (врач)
россия
здоровье
калужская область
обнинск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиянин решил засудить доктора Мясникова
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_0ede2320530ba9b360ac5e8ef82663eb.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Житель Обнинска готовит иск на врача и телеведущего Александра Мясникова о возмещении материального вреда, пишет портал "Obninsk.name".В эфире телеканала "Россия 1" медик порассуждал на тему возможного влияния бытовых приборов на здоровье. Врач напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, однако сейчас этого не происходит. Как отметил медик, сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также он упомянул исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди.Заявитель же утверждает, что после просмотра передачи его бабушка решила выбросить бытовую технику.Житель Калужской области назвал произошедшее "безобразием".Как отмечает портал со ссылкой на адвоката мужчины, иск могут удовлетворить.
https://ria.ru/20210428/voda-1730233836.html
https://ria.ru/20210417/pnevmoniya-1728696889.html
россия
калужская область
обнинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_98c9b5ce4d44b32746a06ba5e8cb4961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, здоровье, калужская область, обнинск, общество

Россиянин планирует подать в суд на доктора Мясникова

04:09 02.05.2021 (обновлено: 09:21 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Житель Обнинска готовит иск на врача и телеведущего Александра Мясникова о возмещении материального вреда, пишет портал "Obninsk.name".
В эфире телеканала "Россия 1" медик порассуждал на тему возможного влияния бытовых приборов на здоровье. Врач напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, однако сейчас этого не происходит.
"Я не удивлюсь, что потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Думаю, что нет", — заявил Мясников.
Как отметил медик, сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также он упомянул исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди.
Участники на дистанции Московского марафона — 2020 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 01:38
Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
Заявитель же утверждает, что после просмотра передачи его бабушка решила выбросить бытовую технику.
"На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку", — рассказал мужчина.
Житель Калужской области назвал произошедшее "безобразием".
"Не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения", — возмущается он.
Как отмечает портал со ссылкой на адвоката мужчины, иск могут удовлетворить.
Кондиционер в офисе - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 11:32
Врач предупредила об опасности кондиционеров
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеКалужская областьОбнинскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
03:21Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
03:12Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
03:04Англичане в 1945 году убили тысячи советских пленных, рассказал историк
02:49Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
02:47Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
02:36Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
02:26Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
02:15Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
02:10Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
02:06Премьер Чехии убедил главу Минюста насчет версии взрывов в Врбетице
01:47В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
01:43Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
01:42На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
01:24При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
01:15Аналитик объяснил, чем опасна покупка долларов
00:32На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
00:27Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
00:24Глава МИД Латвии захотел запретить зиме "въезд в страну"
00:21Американские активисты призвали Байдена и Зеленского не трогать Донбасс
Лента новостейМолния