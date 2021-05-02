https://ria.ru/20210502/myasnikov-1730881930.html

Россиянин планирует подать в суд на доктора Мясникова

Россиянин планирует подать в суд на доктора Мясникова

Житель Обнинска готовит иск на врача и телеведущего Александра Мясникова о возмещении материального вреда, пишет портал "Obninsk.name". РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T04:09

2021-05-02T04:09

2021-05-02T09:21

александр мясников (врач)

россия

здоровье

калужская область

обнинск

общество

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Россиянин решил засудить доктора Мясникова

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Житель Обнинска готовит иск на врача и телеведущего Александра Мясникова о возмещении материального вреда, пишет портал "Obninsk.name".В эфире телеканала "Россия 1" медик порассуждал на тему возможного влияния бытовых приборов на здоровье. Врач напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, однако сейчас этого не происходит. Как отметил медик, сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также он упомянул исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди.Заявитель же утверждает, что после просмотра передачи его бабушка решила выбросить бытовую технику.Житель Калужской области назвал произошедшее "безобразием".Как отмечает портал со ссылкой на адвоката мужчины, иск могут удовлетворить.

https://ria.ru/20210428/voda-1730233836.html

https://ria.ru/20210417/pnevmoniya-1728696889.html

россия

калужская область

обнинск

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александр мясников (врач), россия, здоровье, калужская область, обнинск, общество