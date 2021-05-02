https://ria.ru/20210502/moskva-1730935393.html

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T19:18

2021-05-02T19:18

2021-05-02T19:34

москва

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства в воскресенье.Отмечается, что в ночь на 3 мая в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем 3 мая порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.Сообщается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания."Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады специалистов и спецтехника городских служб", - цитируют в сообщении Бирюкова.Автомобилистов просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

https://ria.ru/20210502/livni-1730921066.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество