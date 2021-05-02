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Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности
Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T19:18
2021-05-02T19:18
2021-05-02T19:34
москва
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства в воскресенье.Отмечается, что в ночь на 3 мая в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем 3 мая порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.Сообщается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания."Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады специалистов и спецтехника городских служб", - цитируют в сообщении Бирюкова.Автомобилистов просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.
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РИА Новости
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москва, общество
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Городские службы Москвы
переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства в воскресенье.
Отмечается, что в ночь на 3 мая в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем 3 мая порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.
"По данным синоптиков, количество осадков составит до 20 миллиметров – это почти 40% от месячной нормы. Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Сообщается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
"Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады специалистов и спецтехника городских служб", - цитируют в сообщении Бирюкова.
Автомобилистов просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.