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Японский медик назвал способ избежать старения в молодом возрасте
Японский медик назвал способ избежать старения в молодом возрасте
Ощущение старения сигнализирует об отсутствии необходимой физической нагрузки, заявил профессор Хироси Хираидзуми в беседе с японским изданием Nihon Keizai. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:12
2021-05-02T10:43
долголетие
старение
зарядка
здоровье
здоровье - общество
япония
в мире
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ощущение старения сигнализирует об отсутствии необходимой физической нагрузки, заявил профессор Хироси Хираидзуми в беседе с японским изданием Nihon Keizai."Функции тела деактивируются, поэтому человек начинает стареть в молодом возрасте", — объяснил медик.Сейчас, по его словам, у многих людей могут возникнуть неожиданные боли в теле из-за удаленной работы."Мышцы, идущие вертикально от талии к передней части тазобедренного сустава, а также подвздошно-поясничные мышцы становятся жесткими и создают нагрузку на поясницу", — уточнил профессор.Специалист рекомендовал начинать бороться с "заржавелостью" тела с помощью регулярной растяжки. Некоторые упражнения, по его словам, можно сделать на любой лестнице: к примеру, для разминки шеи и плечевого сустава будут полезны наклоны к перилам с ровной спиной, а подвздошно-поясничные мышцы можно расслабить через выпады с зафиксированной на пару ступенек выше ногой. Как отметил Хираидзуми, несколько упражнений перед началом какой-либо деятельности улучшат кровообращение и активируют метаболизм мышц, что, в свою очередь, поможет замедлить процессы старения. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210427/starenie-1730071502.html
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долголетие, старение, зарядка, здоровье, здоровье - общество, япония, в мире

Японский медик назвал способ избежать старения в молодом возрасте

10:12 02.05.2021 (обновлено: 10:43 02.05.2021)
 
© Depositphotos / choreographТренировка дома
Тренировка дома - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Depositphotos / choreograph
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ощущение старения сигнализирует об отсутствии необходимой физической нагрузки, заявил профессор Хироси Хираидзуми в беседе с японским изданием Nihon Keizai.
"Функции тела деактивируются, поэтому человек начинает стареть в молодом возрасте", — объяснил медик.
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Названы семь простых способов замедлить процесс старения
Сейчас, по его словам, у многих людей могут возникнуть неожиданные боли в теле из-за удаленной работы.
"Мышцы, идущие вертикально от талии к передней части тазобедренного сустава, а также подвздошно-поясничные мышцы становятся жесткими и создают нагрузку на поясницу", — уточнил профессор.
Специалист рекомендовал начинать бороться с "заржавелостью" тела с помощью регулярной растяжки. Некоторые упражнения, по его словам, можно сделать на любой лестнице: к примеру, для разминки шеи и плечевого сустава будут полезны наклоны к перилам с ровной спиной, а подвздошно-поясничные мышцы можно расслабить через выпады с зафиксированной на пару ступенек выше ногой.
Как отметил Хираидзуми, несколько упражнений перед началом какой-либо деятельности улучшат кровообращение и активируют метаболизм мышц, что, в свою очередь, поможет замедлить процессы старения.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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