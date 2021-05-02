https://ria.ru/20210502/milas-1730901880.html
СМИ: заподозренную в поножовщине ведущую "Ревизорро" отстранили от эфиров
СМИ: заподозренную в поножовщине ведущую "Ревизорро" отстранили от эфиров
Ведущую передачи "Ревизорро" на телеканале "Пятница!" Ксению Милас отстранили от эфиров на время разбирательства в инциденте, в ходе которого она якобы напала с РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:59
2021-05-02T11:59
2021-05-02T14:11
шоубиз
"пацанки" (телешоу)
ксения милас
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пятница! (телеканал)
николай картозия
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Заподозренную в поножовщине ведущую "Ревизорро" отстранили от эфиров
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ведущую передачи "Ревизорро" на телеканале "Пятница!" Ксению Милас отстранили от эфиров на время разбирательства в инциденте, в ходе которого она якобы напала с ножом на девушку."Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен", — заявил в комментарии порталу Super гендиректор телеканала Николай Картозия.Он также пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.Ранее в Сети появилась информация о конфликте Милас с неизвестной девушкой, в ходе которого, предположительно, телеведущая напала на оппонентку. Сообщалось, что пострадавшую госпитализировали, полиция начала проверку.
https://ria.ru/20200209/1564447870.html
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"пацанки" (телешоу), ксения милас, знаменитости, ревизорро, звезды, пятница! (телеканал), николай картозия, происшествия