https://ria.ru/20210502/milas-1730901880.html

СМИ: заподозренную в поножовщине ведущую "Ревизорро" отстранили от эфиров

СМИ: заподозренную в поножовщине ведущую "Ревизорро" отстранили от эфиров

Ведущую передачи "Ревизорро" на телеканале "Пятница!" Ксению Милас отстранили от эфиров на время разбирательства в инциденте, в ходе которого она якобы напала с РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:59

2021-05-02T11:59

2021-05-02T14:11

шоубиз

"пацанки" (телешоу)

ксения милас

знаменитости

ревизорро

звезды

пятница! (телеканал)

николай картозия

происшествия

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Заподозренную в поножовщине ведущую "Ревизорро" отстранили от эфиров

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ведущую передачи "Ревизорро" на телеканале "Пятница!" Ксению Милас отстранили от эфиров на время разбирательства в инциденте, в ходе которого она якобы напала с ножом на девушку."Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен", — заявил в комментарии порталу Super гендиректор телеканала Николай Картозия.Он также пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.Ранее в Сети появилась информация о конфликте Милас с неизвестной девушкой, в ходе которого, предположительно, телеведущая напала на оппонентку. Сообщалось, что пострадавшую госпитализировали, полиция начала проверку.

https://ria.ru/20200209/1564447870.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"пацанки" (телешоу), ксения милас, знаменитости, ревизорро, звезды, пятница! (телеканал), николай картозия, происшествия