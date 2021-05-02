https://ria.ru/20210502/medvedev-1730879813.html

Медведев поздравил россиян с Воскресением Христовым

Медведев поздравил россиян с Воскресением Христовым

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в день празднования Пасхи опубликовал в Instagram фотографию церкви на фоне сосен. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T01:43

2021-05-02T01:43

2021-05-02T01:43

пасха

дмитрий медведев

сергей собянин

владимир путин

москва

светлое христово воскресение

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в день празднования Пасхи опубликовал в Instagram фотографию церкви на фоне сосен.Также он выложил фото куличей и пасхальных яиц и подписал: "Христос Воскресе!"Ранее президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним на богослужении присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.В 2019 году Путин был здесь вместе с Медведевым, который тогда занимал пост премьер-министра. В 2020 году президент не посещал пасхальную службу.

https://ria.ru/20210502/voskresenie-1730878394.html

москва

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2021

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пасха, дмитрий медведев, сергей собянин, владимир путин, москва, светлое христово воскресение, общество