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Медведев поздравил россиян с Воскресением Христовым
Медведев поздравил россиян с Воскресением Христовым
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в день празднования Пасхи опубликовал в Instagram фотографию церкви на фоне сосен. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T01:43
2021-05-02T01:43
пасха
дмитрий медведев
сергей собянин
владимир путин
москва
светлое христово воскресение
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в день празднования Пасхи опубликовал в Instagram фотографию церкви на фоне сосен.Также он выложил фото куличей и пасхальных яиц и подписал: "Христос Воскресе!"Ранее президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним на богослужении присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.В 2019 году Путин был здесь вместе с Медведевым, который тогда занимал пост премьер-министра. В 2020 году президент не посещал пасхальную службу.
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пасха, дмитрий медведев, сергей собянин, владимир путин, москва, светлое христово воскресение, общество

Медведев поздравил россиян с Воскресением Христовым

01:43 02.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Дмитрий Медведев на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в день празднования Пасхи опубликовал в Instagram фотографию церкви на фоне сосен.
Также он выложил фото куличей и пасхальных яиц и подписал: "Христос Воскресе!"
Ранее президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним на богослужении присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.
В 2019 году Путин был здесь вместе с Медведевым, который тогда занимал пост премьер-министра. В 2020 году президент не посещал пасхальную службу.
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ПасхаДмитрий МедведевСергей СобянинВладимир ПутинМоскваСветлое Христово ВоскресениеОбщество
 
 
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