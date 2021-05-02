https://ria.ru/20210502/marsh-1730907068.html

Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе

Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе

Украинские националисты проводят в Одессе так называемый "Марш защитников", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T13:09

2021-05-02T13:09

2021-05-02T13:54

столкновения в одессе

одесса

украина

в мире

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ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Украинские националисты проводят в Одессе так называемый "Марш защитников", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Марш в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, организовала националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело).Участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников "Антимайдана". Колонна идет по Дерибасовской в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. Некоторые из националистов одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой. Они несут флаги Украины, скандируют националистические лозунги.Колонну сопровождают полицейские. Движение автотранспорта перекрыто.В России, Израиле и других странах не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.В 2014 году, после госпереворота в Киеве, активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая между их сторонниками, радикалами Евромайдана и футбольными ультрас из Одессы и Харькова начались потасовки в районе Греческой площади. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Мировая общественность не раз призывала расследовать эти трагические события.

https://ria.ru/20210502/odessa-1730905901.html

https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Украинские националисты на “марше защитников” в Одессе Украинские националисты из разных организаций в воскресенье начали "марш защитников" в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек. 2021-05-02T13:09 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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столкновения в одессе, одесса, украина, в мире