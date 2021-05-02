https://ria.ru/20210502/marsh-1730907068.html
Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе
Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе
Украинские националисты проводят в Одессе так называемый "Марш защитников", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:09
2021-05-02T13:09
2021-05-02T13:54
столкновения в одессе
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730909024_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d3085667012c91aa4cbb572db8c1186c.jpg
ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Украинские националисты проводят в Одессе так называемый "Марш защитников", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Марш в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, организовала националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело).Участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников "Антимайдана". Колонна идет по Дерибасовской в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. Некоторые из националистов одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой. Они несут флаги Украины, скандируют националистические лозунги.Колонну сопровождают полицейские. Движение автотранспорта перекрыто.В России, Израиле и других странах не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.В 2014 году, после госпереворота в Киеве, активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая между их сторонниками, радикалами Евромайдана и футбольными ультрас из Одессы и Харькова начались потасовки в районе Греческой площади. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Мировая общественность не раз призывала расследовать эти трагические события.
https://ria.ru/20210502/odessa-1730905901.html
https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730909024_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a9da7015f2fccd5c50f5f3e6cfbd3452.jpg
Украинские националисты на “марше защитников” в Одессе
Украинские националисты из разных организаций в воскресенье начали "марш защитников" в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек.
2021-05-02T13:09
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
столкновения в одессе, одесса, украина, в мире
ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Украинские националисты проводят в Одессе так называемый "Марш защитников", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Марш в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, организовала националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России
возбуждено уголовное дело).
Участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников "Антимайдана". Колонна идет по Дерибасовской в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. Некоторые из националистов одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой. Они несут флаги Украины
, скандируют националистические лозунги.
Колонну сопровождают полицейские. Движение автотранспорта перекрыто.
В России, Израиле
и других странах не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
В 2014 году, после госпереворота в Киеве, активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая между их сторонниками, радикалами Евромайдана и футбольными ультрас из Одессы и Харькова начались потасовки в районе Греческой площади. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Мировая общественность не раз призывала расследовать эти трагические события.