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Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе
Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе
Украинские националисты проводят в Одессе так называемый "Марш защитников", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:09
2021-05-02T13:54
столкновения в одессе
одесса
украина
в мире
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ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Украинские националисты проводят в Одессе так называемый "Марш защитников", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Марш в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, организовала националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело).Участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников "Антимайдана". Колонна идет по Дерибасовской в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. Некоторые из националистов одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой. Они несут флаги Украины, скандируют националистические лозунги.Колонну сопровождают полицейские. Движение автотранспорта перекрыто.В России, Израиле и других странах не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.В 2014 году, после госпереворота в Киеве, активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая между их сторонниками, радикалами Евромайдана и футбольными ультрас из Одессы и Харькова начались потасовки в районе Греческой площади. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Мировая общественность не раз призывала расследовать эти трагические события.
https://ria.ru/20210502/odessa-1730905901.html
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60
Украинские националисты на “марше защитников” в Одессе
Украинские националисты из разных организаций в воскресенье начали "марш защитников" в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек.
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столкновения в одессе, одесса, украина, в мире

Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе

13:09 02.05.2021 (обновлено: 13:54 02.05.2021)
 
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ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Украинские националисты проводят в Одессе так называемый "Марш защитников", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Марш в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, организовала националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело).
Участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников "Антимайдана". Колонна идет по Дерибасовской в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. Некоторые из националистов одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой. Они несут флаги Украины, скандируют националистические лозунги.
Колонну сопровождают полицейские. Движение автотранспорта перекрыто.
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 12:55
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии
В России, Израиле и других странах не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
В 2014 году, после госпереворота в Киеве, активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая между их сторонниками, радикалами Евромайдана и футбольными ультрас из Одессы и Харькова начались потасовки в районе Греческой площади. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Мировая общественность не раз призывала расследовать эти трагические события.
Жители Одессы несут воздушные шары к Дому профсоюзов во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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