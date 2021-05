https://ria.ru/20210502/likvilatsiya-1730487177.html

Операция "Копье Нептуна" (ликвидация лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена)

Операция "Копье Нептуна" (ликвидация лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена)

Операция "Копье Нептуна" – рейд по ликвидации лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена. Официально считалась секретной операцией Центрального разведывательного... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T01:06

2021-05-02T01:06

2021-05-02T01:06

аль-каида

усама бен ладен

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730468102_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_e30a50593ab9a0ca2de89863f426cd0d.jpg

Операция "Копье Нептуна" – рейд по ликвидации лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена. Официально считалась секретной операцией Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, что при необходимости позволило бы скрыть причастность к ней Белого дома. Усама бен Ладен, родившийся в Саудовской Аравии в семье богатого предпринимателя, являлся крупнейшим в современный период организатором и спонсором исламского международного терроризма. В конце 1979 года он отправился в Афганистан, чтобы участвовать в боевых действиях против советских войск. Там занимался снабжением афганских моджахедов оружием и боеприпасами, организовывал сбор для них денежных средств в арабских странах, а также занимался вербовкой боевиков. В 1988 году перебрался в Судан, где совместно с Мухаммедом аль-Массари создал организацию "Аль-Каида"*, боевики которой были переправлены на территории многих стран. После вывода советских войск из Афганистана и распада СССР "Аль-Каида"* сосредоточилась на организации терактов против США. Террористическая деятельность бен Ладена заставила правительство Саудовской Аравии лишить его в 1993 году гражданства. В 1993 году Госдепартамент США объявил Судан государством-спонсором терроризма, в 1996 году США приостановили деятельность посольства в Судане. Усама бен Ладен был выдворен из Судана. В конце 1990-х годов он нашел убежище в Афганистане при поддержке режима талибов, контролирующего часть территории страны. После террористического акта 11 сентября 2001 года, когда в небоскребы Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке и в здание Пентагона (Вашингтон) врезались три самолета, управляемые террористами, а четвертый разбился в штате Пенсильвания, предположительно, направленный на Белый дом или Капитолий, власти США потребовали у талибов выдачи бен Ладена. Отказ выдать террориста послужил причиной для начала антитеррористической операции США в Афганистане. Однако, несмотря на свержение режима талибов, арестовать бен Ладена не удалось. Он сумел продолжить активную политическую деятельность, постоянно выступал по телевидению с новыми угрозами в адрес США и их союзников. Местонахождение международного террориста долго было неизвестно.В 2010 году ЦРУ выследило курьера бен Ладена, который посещал комплекс в Абботтабаде (Пакистан). Фотосъемка свидетельствовала о том, что это было самое сильно охраняемое домовладение в округе. Слежка также выявила, что в доме отсутствовала телефонная линия, не было интернет-связи.В руководстве США после получения ЦРУ информации о местонахождении бен Ладена не было единства в вопросе о способе его уничтожения. Первоначальный план по нанесению бомбового удара с использованием бомбардировщиков был отклонен, чтобы минимизировать возможные жертвы среди гражданского населения. Кроме того, удар с воздуха не гарантировал, что бен Ладен будет убит. В результате было решено отправить в Пакистан для уничтожения террориста спецназ. Выполнение операции поручили "Команде 6" (Team Six, официально – Naval Special Warfare Development Group, DEVGRU), известной под названием "морские котики". Бойцы спецназа прошли специальные тренировки с использованием различных тактических приемов на копии комплекса особняка бен Ладена. Подробности спецоперации были опубликованы американским журналом The New Yorker спустя три месяца после ликвидации Усамы бен Ладена. Операция "Копье Нептуна" началась вечером 1 мая 2011 года, когда с аэродрома в районе города Джелалабад в Афганистане вылетели в Пакистан два вертолета MH-60 "Блэк хаук" (Black Hawk) с 23 "морскими котиками" на борту. Их сопровождали переводчик – американец пакистанского происхождения и собака. Еще 25 спецназовцев на четырех вертолетах MH-47 "Чинук" (Chinook) находились в резерве. Два из них оставались с афганской стороны границы, а другие два проследовали на северо-запад Пакистана, где приземлились в безлюдной долине. Они стали отслеживать возможное приближение пакистанских вертолетов или истребителей. Около часа ночи 2 мая по местному времени первые два вертолета незаметно пересекли границу Пакистана и приблизились к городу Абботтабаду. Планировалось, что спецназовцы спустятся с них во двор дома бен Ладена по канату. Но когда вертолет завис над усадьбой и начал снижаться, он попал в сильный воздушный поток. Пилоту пришлось совершить жесткую посадку на загоне для животных в западной части двора. Никто из бойцов спецназа не пострадал. Экипаж подал сигнал тревоги. Второй вертолет изменил план и приземлился на поле неподалеку от усадьбы.Спецназовцы из первого вертолета начали штурм. Они сначала захватили гостевой дом, где убили курьера лидера террористов, а затем направились в главный дом. Появившийся в его дверях второй курьер с автоматом в руках был также убит, как и его жена, стоявшая с ним рядом. В это время вторая группа "морских котиков", высадившаяся на поле, тоже вошла в усадьбу. Войдя в дом, и не зная его планировки, спецназовцы начали осматривать его, комнату за комнатой. На площадке второго этажа появился сын бен Ладена, Халид, который обстрелял американцев. Спецназовцы открыли ответный огонь и убили его. Затем они взорвали решетку, закрывавшую проход на третий этаж, и двинулись дальше. В спальне они обнаружили Усаму бен Ладена. В официальном заявлении утверждается, что он в момент гибели не был вооружен, однако оказал сопротивление. Спустя 18 минут после высадки, "морские котики" по рации доложили, что враг убит. Остальные 20 минут они посвятили сбору разведданных: документов, компьютерной техники и др.Штурм особняка президент США Барак Обама и его команда наблюдали с камер в прямом эфире в Ситуационной комнате Белого дома.Когда прибыл запасной вертолет, спецназовцы взорвали получивший повреждения при жесткой посадке летательный аппарат. Пробыв в усадьбе примерно 45 минут, "морские котики" улетели на вертолетах, взяв с собой собранные материалы и тело бен Ладена. Женщин и детей, находившихся в усадьбе, оставили на месте, чтобы с ними разбирались пакистанские власти.На базе в Джелалабаде тело бен Ладена было сфотографировано. На следующий день анализ ДНК подтвердил, что это действительно он. Затем тело террориста доставили на авианосец USS Carl Vinson в Аравийском море и "с соблюдением мусульманских обычае" опустили его в воду, прежде чем любая независимая сторона смогла бы подтвердить смерть Усамы бен Ладена. Сообщение о гибели "террориста номер один" вызвало массовое ликование в США. У Белого дома состоялся стихийный митинг. Президент Барак Обама готовился тогда к предвыборной кампании, чтобы остаться на второй срок. Спецоперация в прямом эфире по уничтожению террориста помогла ему в предвыборной гонке. 6 мая "Аль-Каида"* подтвердила смерть бен Ладена.Один из участвовавший в операции солдат Мэтт Биссоннетт в 2012 году написал книгу "Нелегкий день" под псевдонимом Марк Оуэн. Там он в деталях рассказал о рейде, однако не назвал имени того, кто ликвидировал боевика. Биссоннетту пригрозили тюрьмой за то, что он не предоставил книгу Пентагону для рецензирования до того, как решил ее опубликовать, и обязали выплатить правительству 6,6 миллиона долларов. В 2014 году бывший военнослужащий спецназа США SEAL Роберт О'Нилл заявил в СМИ, что лично застрелил бен Ладена в мае 2011 года в ходе операции. В 2017 году вышла книга его мемуаров, в которой описаны последние минуты "террориста номер один". Книга О'Нилла получила одобрение в Пентагоне. Материалы, собранные в доме бойцами спецназа, предоставили информацию о роли бен Ладена в "Аль-Каиде"* и о внутренней работе организации. В захваченном архиве было найдено завещание главного террориста, который обладал личным состоянием в размере 29 миллионов долларов. Согласно документу, он планировал передать боевикам большую часть состояния для продолжения террористической деятельности, а оставшиеся активы разделить между родственниками. Данная официальная версия уничтожения Усамы бен Ладена американским спецназом вызывает сомнение у части аналитиков. По мнению некоторых источников, террорист умер от пневмонии еще за десять месяцев до своей "официальной кончины". Французский журналист и политолог Тьерри Мейсан в своей книге "Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа" писал: "Усама бен Ладен, страдавший хронической почечной недостаточностью, умер 15 декабря 2001 года от последствий синдрома Марфана (наследственное заболевание, которое проявляется системным поражением соединительной ткани в организме человека – прим. ред.). Представитель МИ-6 присутствовал на его похоронах. Впоследствии много двойников, более или менее похожих на него, послужили поддержке басни, что он жив…". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* террористическая организация, запрещена в России

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, усама бен ладен, справки