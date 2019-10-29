"Скулил и плакал". Почему смерть главаря ИГ* выгодна всем, даже террористам

Президент США Дональд Трамп во время наблюдения за операцией по ликвидации главаря группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Спецслужбы США объявили об уничтожении главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади. Лидера "Халифата"* хоронили уже не раз. Но он воскресал и призывал соратников ответить на ложь о его смерти яростными атаками. Жив аль-Багдади или нет — у него уже есть преемник: безжалостный, фанатичный и энергичный. Сможет ли он возродить разгромленную террористическую организацию, разбиралось РИА Новости.

"Террорист номер один" повержен

В Вашингтоне ожидали сильный общественный резонанс в стране и мире на известие о ликвидации аль-Багдади. Восемь лет назад сообщение о гибели Усамы бен Ладена — "террориста номер один" — вызвало массовое ликование.

У Белого дома состоялся стихийный митинг, участники которого несли плакаты и транспаранты с лозунгами: "Смерть террористам", "США — великая держава", "Террорист номер один — уничтожен". У мемориала Линкольна демонстранты принялись восторженно скандировать: "Враг номер один повержен", "С-Ш-А".

Президент Барак Обама готовился тогда к предвыборной кампании, чтобы остаться на второй срок. Спецоперация в прямом эфире по уничтожению террориста помогла ему в предвыборной гонке. Повторить его успех Трампу сегодня не удалось, хотя он старался.

Дежавю по-американски

Президент США красочно описал последние минуты жизни аль-Багдади — словно сам был очевидцем спецоперации. "Преступник, который запугивал других, провел свои последние минуты в страхе и панике, — сообщил глава государства. — В ужасе от атаки американских военных он добежал до тупика в тоннеле. По дороге скулил, плакал и кричал. Добравшись до конца тоннеля, он взорвал жилет со взрывчаткой. Убил себя и троих детей. Он умер как пес и как трус".

Эффектные спецоперации Трампу сегодня необходимы. В самом разгаре предвыборная кампания, и действующий президент намерен сохранить за собой этот пост еще на один срок. Победа над главой ИГ* должна была отбить критику со стороны оппозиции. Нападки на Трампа из-за его ближневосточной политики стали особо яростными после того, как Россия и Турция обозначили свой успех на Ближнем Востоке.

Но скептики не замолчали. "Уничтожение главаря исламистов не означает, что ИГ* повержена", — подчеркнула спикер палаты представителей Нэнси Пелоси — главный противник нынешней президентской администрации. В Демократической партии возмутились тем, что Трамп не известил их первыми о спецоперации, зато сразу поблагодарил Россию и Турцию за сотрудничество.

Ликвидация аль-Багдади не произвела особого впечатления и на сторонников Трампа. Не было ни восторженных демонстраций простых американцев возле Белого дома, ни похвал от политиков. Не изменились и рейтинги главы государства: Трампу по-прежнему не доверяют около 55 процентов граждан.

Сомнительная операция

Реакция участников международной коалиции по борьбе с ИГ* тоже неоднозначная. Власти Турции назвали спецоперацию поворотной точкой в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. В Минобороны России не спешат с выводами.

"Нам неизвестно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб в ходе данной операции", — отметил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

О ликвидации аль-Багдади сообщали и ранее. А каких-либо весомых доказательств того, что лидер ИГ* действительно уничтожен, пока нет.

Трамп утверждает, что генетическая экспертиза установила: убит именно аль-Багдади. Но после ликвидации бен Ладена спецслужбы хотя бы распространили фотографии с его телом. Сейчас нет и этого.

Хоронили "халифа" не раз. Западная коалиция отчитывалась о гибели лидера ИГ* под ударами авиации, после чего медиаподразделения "Исламского государства" публиковали очередное его обращение к соратникам. Затем проповедники объясняли, что "неверных" опять уличили во лжи. И рядовые бойцы еще больше верили в неуязвимость своего командующего.

© AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке © AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

В начале осени арабские СМИ писали, что аль-Багдади при смерти. Называли даже его преемника: ученик и соперник главаря Абдуллах Кардаш. По некоторым данным, он должен был отвечать за дела только на иракском направлении.

Личность нового "халифа" вызывала большой интерес. Сначала появилась информация, что он кадровый офицер бывшей саддамовской армии. После американского вторжения в Ирак многие офицеры и чиновники-сунниты подверглись преследованиям и в итоге подались в радикалы. Успехи исламистов связывали именно с тем, что в их рядах были кадровые военные.

Затем эти сведения опровергли: Кардаш вроде бы — специалист по шариату, сторонник безжалостных расправ с йезидами, "обучавшийся с самыми жестокими командирами ИГ*". Как бы то ни было, ясно, что аль-Багдади сменит фанатичный, жестокий и энергичный лидер, готовый сражаться до последнего.

Говорили, что аль-Багдади лично благословил Кардаша на руководство "Исламским государством"*. Тем временем недобитые террористы перекочевали из Сирии и Ирака в Африку и Южную Азию. Именно в этих регионах многие эксперты ожидают возрождение "Халифата"*.

"Светлый образ"

Аль-Багдади — живой или мертвый — не воспринимается и не воспринимался как единый и непререкаемый авторитет в ИГ*. В этом его главное отличие от Усамы бен Ладена, который, как считается, принимал все принципиальные решения в "Аль-Каиде"*.

"Единственное, что объединяет аль-Багдади и бен Ладена, — оба оказались живучи. После "похорон в СМИ" они воскресали", — объясняет РИА Новости специалист по исламистским организациям Андрей Серенко.

Эксперт обращает внимание и на то, что идеологические взгляды обоих террористов формировались при различных обстоятельствах. Если на бен Ладена повлияла советская кампания в Афганистане, то мировоззрение аль-Багдади определило вторжение американцев в Ирак в 2003 году.

"Багдади — это скорее символическая фигура. Малообщительный иракский богослов, участник войны в Ираке на стороне Саддама Хуссейна, он никогда не отличался харизмой. Даже в период могущества ИГ* его не почитали как главного наставника. Набожность и слепая вера в идею всемирного халифата — вот что позволило ему собрать вокруг себя последователей", — рассказывает Серенко.

© AP Photo / Ghaith Alsayed Разрушенные в результате операции Вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019 © AP Photo / Ghaith Alsayed Разрушенные в результате операции Вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019

Еще один фактор, на который обращает внимание эксперт, это сетевая, а не иерархическая структура ИГ*: "Единого центра принятия решений у этой террористической организации нет. Ячейки террористов действуют независимо друг от друга, и в каждой есть свой нишевой лидер".

Политолог считает, что, если информация о смерти аль-Багдади подтвердится, его последователи попытаются и из этого извлечь пропагандистскую выгоду. "Создадут светлый мифологизированный образ, который будет работать на идеологическое укрепление ИГ*. О Багдади станут говорить как о безупречном халифе, стоящем у истоков всемирного халифата", — прогнозирует Серенко.

Координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов полагает, что аль-Багдади перестал быть непререкаемым авторитетом после утраты ИГ* контроля над большей частью Сирии и Ирака.

"Идея всемирного халифата основывалась на том, что территории исламистов будут постоянно расширяться. Аль-Багдади объявил себя халифом всех захваченных земель. Но по мере того как ИГ* выбивали из Сирии и Ирака, значимость титула снижалась", — объясняет политолог.

Главный вопрос: удастся ли восстановить государственность на освобожденных от террористов территориях.

"ИГ* как террористическая организация образовалась вследствие того, что после иракской кампании не все политические силы были вовлечены в процесс государственного обустройства. Суннитские политические группировки остались не у дел. И именно они поддержали идею всемирного халифата", — уточняет Мамедов.

Восстановить государственные институты крайне важно. "Фрагментация регионов обернется тем, что различные группировки с собственным условным аль-Багдади будут вводить там свои правила. Это чревато возникновением террористических организаций. Только объединение страны и интеграция в политические процессы всех сил способны предотвратить появление новых радикалов", — заключает Мамедов.