https://ria.ru/20210502/krym-1730898155.html

Благодатный огонь доставили в Крым

Благодатный огонь доставили в Крым

Благодатный огонь самолетом доставлен в Крым, сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:09

2021-05-02T11:09

2021-05-02T11:09

херсонес

александр невский

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Благодатный огонь самолетом доставлен в Крым, сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь.Далее огонь будет доставлен во все храмы полуострова, начиная с кафедрального собора Александра Невского в Симферополе и Владимирского собора в Херсонесе.

херсонес

симферополь

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херсонес, александр невский, симферополь