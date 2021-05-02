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Благодатный огонь доставили в Крым
Благодатный огонь доставили в Крым
Благодатный огонь самолетом доставлен в Крым, сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:09
2021-05-02T11:09
херсонес
александр невский
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Благодатный огонь самолетом доставлен в Крым, сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь.Далее огонь будет доставлен во все храмы полуострова, начиная с кафедрального собора Александра Невского в Симферополе и Владимирского собора в Херсонесе.
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херсонес, александр невский, симферополь

Благодатный огонь доставили в Крым

11:09 02.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча Благодатного огня в аэропорту Внуково
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Благодатный огонь самолетом доставлен в Крым, сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь.
"Благодатный огонь из­ иерусалимского храма­ Гроба Господня доставлен в Крым. Самолет приземлился в Международном аэропорту Симферополь сегодня утром. Благодатный огонь­ перевозился в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер­ безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Далее огонь будет доставлен во все храмы полуострова, начиная с кафедрального собора Александра Невского в Симферополе и Владимирского собора в Херсонесе.
 
ХерсонесАлександр НевскийСимферополь
 
 
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