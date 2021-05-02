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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210502/kovivak-1730915567.html
Центр Чумакова произведет 7,5 миллиона доз "КовиВака" до конца года
Центр Чумакова произведет 7,5 миллиона доз "КовиВака" до конца года
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует до конца 2021 года... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T15:19
2021-05-02T16:08
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
центр им. м. п. чумакова
россия
здоровье - общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует до конца 2021 года выпустить минимум 7,5 миллионов доз своей вакцины от коронавируса COVID-19 "КовиВак", сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов."До конца года, я полагаю, что это будет порядка 7,5 миллионов (доз) минимум", - сказал Ишмухаметов в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, "это такой пессимистичный сценарий". "Мы ждем модернизации, которую мы, собственно, уже запустили. Второй подход - это создание дополнительных производственных площадок на нашей же территории", - добавил Ишмухаметов.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта. Ранее сообщалось, что российская компания "Нанолек" может стать индустриальным партнером Центра Чумакова в производстве "КовиВака".
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вакцина "ковивак", центр им. м. п. чумакова, россия, здоровье - общество

Центр Чумакова произведет 7,5 миллиона доз "КовиВака" до конца года

15:19 02.05.2021 (обновлено: 16:08 02.05.2021)
 
© РИА Новости / ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против коронавирусной инфекции "КовиВак"
Российская вакцина против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует до конца 2021 года выпустить минимум 7,5 миллионов доз своей вакцины от коронавируса COVID-19 "КовиВак", сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.
"До конца года, я полагаю, что это будет порядка 7,5 миллионов (доз) минимум", - сказал Ишмухаметов в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, "это такой пессимистичный сценарий". "Мы ждем модернизации, которую мы, собственно, уже запустили. Второй подход - это создание дополнительных производственных площадок на нашей же территории", - добавил Ишмухаметов.
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта. Ранее сообщалось, что российская компания "Нанолек" может стать индустриальным партнером Центра Чумакова в производстве "КовиВака".
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Центр им. М. П. ЧумаковаРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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