Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
10:01 02.05.2021 (обновлено: 14:56 02.05.2021)
© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении полрта Международной космической станции
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, успешно приводнился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды, НАСА ведет прямую трансляцию.
Crew Dragon коснулся воды в расчетные 02:57 по времени Восточного побережья США (09:57 мск). Около шести с половиной часов назад корабль отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года с экипажем из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке. Кроме них, сейчас на станции находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС на корабле "Союз МС-18" в этом месяце.
Первым капсулу корабля покинул Хопкинс, вслед за ним — Гловер, Уолкер и Ногути. Астронавты вышли из кабины с помощью сотрудников компании SpaceX, которой принадлежит космический корабль. Теперь астронавтам предстоит пройти медосмотр, затем их на вертолете доставят в город Пенсакола, а после на самолете НАСА – в Хьюстон. После приводнения корабля сообщалось, что экипаж чувствует себя хорошо.
Crew Dragon (другое название Dragon 2) — первый коммерческий пилотируемый аппарат, предназначенный для доставки экипажей и грузов на МКС. Разработан компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.
How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021