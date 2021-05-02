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Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, успешно приводнился в районе Мексиканского... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:01
2021-05-02T14:56
мексиканский залив
dragon spacex
космос - риа наука
наса
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, успешно приводнился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды, НАСА ведет прямую трансляцию.Crew Dragon коснулся воды в расчетные 02:57 по времени Восточного побережья США (09:57 мск). Около шести с половиной часов назад корабль отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года с экипажем из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке. Кроме них, сейчас на станции находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС на корабле "Союз МС-18" в этом месяце.Первым капсулу корабля покинул Хопкинс, вслед за ним — Гловер, Уолкер и Ногути. Астронавты вышли из кабины с помощью сотрудников компании SpaceX, которой принадлежит космический корабль. Теперь астронавтам предстоит пройти медосмотр, затем их на вертолете доставят в город Пенсакола, а после на самолете НАСА – в Хьюстон. После приводнения корабля сообщалось, что экипаж чувствует себя хорошо.Crew Dragon (другое название Dragon 2) — первый коммерческий пилотируемый аппарат, предназначенный для доставки экипажей и грузов на МКС. Разработан компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.
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мексиканский залив, dragon spacex, космос - риа наука, наса

Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

10:01 02.05.2021 (обновлено: 14:56 02.05.2021)
 
© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении полрта Международной космической станции
SpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении полрта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© NASA / NASA Johnson
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, успешно приводнился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды, НАСА ведет прямую трансляцию.
Crew Dragon коснулся воды в расчетные 02:57 по времени Восточного побережья США (09:57 мск). Около шести с половиной часов назад корабль отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года с экипажем из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке. Кроме них, сейчас на станции находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС на корабле "Союз МС-18" в этом месяце.
Первым капсулу корабля покинул Хопкинс, вслед за ним — Гловер, Уолкер и Ногути. Астронавты вышли из кабины с помощью сотрудников компании SpaceX, которой принадлежит космический корабль. Теперь астронавтам предстоит пройти медосмотр, затем их на вертолете доставят в город Пенсакола, а после на самолете НАСА – в Хьюстон. После приводнения корабля сообщалось, что экипаж чувствует себя хорошо.
Crew Dragon (другое название Dragon 2) — первый коммерческий пилотируемый аппарат, предназначенный для доставки экипажей и грузов на МКС. Разработан компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.
 
Мексиканский заливDragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСА
 
 
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