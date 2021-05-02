https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730899409.html

Голикова объяснила необходимость тестирования привитых от COVID

Голикова объяснила необходимость тестирования привитых от COVID

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, почему привитые от COVID-19 должны сдавать тесты на коронавирус по возвращении из-за границы. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:26

2021-05-02T11:26

2021-05-02T16:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, почему привитые от COVID-19 должны сдавать тесты на коронавирус по возвращении из-за границы."Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова