https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730897645.html
В Москве выявили 2699 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2699 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2699, Санкт-Петербурге - 718, Подмосковье - 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:04
2021-05-02T11:04
2021-05-02T11:04
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
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магаданская область
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2699, Санкт-Петербурге - 718, Подмосковье - 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2699, 2. Санкт-Петербург - 718, 3. Московская область - 650", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Республике Алтай - 6, Магаданской области - 3, Туве - 2.
https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730602174.html
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россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область