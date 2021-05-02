https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730897645.html

В Москве выявили 2699 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2699 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2699, Санкт-Петербурге - 718, Подмосковье - 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:04

2021-05-02T11:04

2021-05-02T11:04

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2699, Санкт-Петербурге - 718, Подмосковье - 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2699, 2. Санкт-Петербург - 718, 3. Московская область - 650", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Республике Алтай - 6, Магаданской области - 3, Туве - 2.

https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730602174.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область