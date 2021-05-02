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В России за сутки умерли 342 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 342 пациента с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 342 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 110 862, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:03
2021-05-02T11:03
2021-05-02T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 342 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 110 862, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 342 смерти... За весь период по России умерло 110 862 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 54 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 36, в Подмосковье -16.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество