https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730897382.html

В России за сутки умерли 342 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 342 пациента с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 342 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 110 862, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:03

2021-05-02T11:03

2021-05-02T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 342 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 110 862, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 342 смерти... За весь период по России умерло 110 862 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 54 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 36, в Подмосковье -16.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество