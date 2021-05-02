В России за сутки выявили 8697 новых случаев COVID-19
11:01 02.05.2021 (обновлено: 12:10 02.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8697 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Днем ранее было 9270 заразившихся. Темп прироста составляет 0,18 процента. Умерли 342 человека, выписались после лечения 7339. У почти 15 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 2699 (накануне было 3208). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 718 заражений, в Подмосковье — 650, в Ростовской области — 226, в Воронежской — 152, в Самарской — 150.
Минимальный показатель отмечен в Туве — двое заболевших, а в Магаданской области их трое. В трех регионах — Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке — прироста нет.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 823 255 человек, 110 862 из них умерли, 4 443 922 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 150 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 152,2 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.