https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730897136.html

В России за сутки выявили 8697 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 8697 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8697 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:01

2021-05-02T11:01

2021-05-02T12:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8697 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Днем ранее было 9270 заразившихся. Темп прироста составляет 0,18 процента. Умерли 342 человека, выписались после лечения 7339. У почти 15 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов.Больше всего новых случаев в Москве — 2699 (накануне было 3208). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 718 заражений, в Подмосковье — 650, в Ростовской области — 226, в Воронежской — 152, в Самарской — 150.Минимальный показатель отмечен в Туве — двое заболевших, а в Магаданской области их трое. В трех регионах — Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке — прироста нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 823 255 человек, 110 862 из них умерли, 4 443 922 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 150 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 152,2 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730898672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество