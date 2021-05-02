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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730897136.html
В России за сутки выявили 8697 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 8697 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 8697 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:01
2021-05-02T12:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8697 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Днем ранее было 9270 заразившихся. Темп прироста составляет 0,18 процента. Умерли 342 человека, выписались после лечения 7339. У почти 15 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов.Больше всего новых случаев в Москве — 2699 (накануне было 3208). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 718 заражений, в Подмосковье — 650, в Ростовской области — 226, в Воронежской — 152, в Самарской — 150.Минимальный показатель отмечен в Туве — двое заболевших, а в Магаданской области их трое. В трех регионах — Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке — прироста нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 823 255 человек, 110 862 из них умерли, 4 443 922 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 150 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 152,2 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 8697 новых случаев COVID-19

11:01 02.05.2021 (обновлено: 12:10 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8697 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Днем ранее было 9270 заразившихся. Темп прироста составляет 0,18 процента. Умерли 342 человека, выписались после лечения 7339. У почти 15 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 2699 (накануне было 3208). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 718 заражений, в Подмосковье — 650, в Ростовской области — 226, в Воронежской — 152, в Самарской — 150.
Минимальный показатель отмечен в Туве — двое заболевших, а в Магаданской области их трое. В трех регионах — Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке — прироста нет.
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 11:16Распространение коронавируса
Глава Минздрава Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 823 255 человек, 110 862 из них умерли, 4 443 922 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 150 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 152,2 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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