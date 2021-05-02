https://ria.ru/20210502/korabl-1730881797.html

Корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС и полетел к Земле

Корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС и полетел к Земле

Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, отстыковался в 03:35 мск от Международной... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T03:45

2021-05-02T03:45

2021-05-02T09:38

хочу стать космонавтом

вашингтон

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, отстыковался в 03:35 мск от Международной космической станции для возвращения на Землю, НАСА ведет прямую трансляцию.Команда на начало отстыковки была дана в 03:30 мск. Приводнение корабля ожидается примерно через шесть с половиной часов, в 09:57 мск, в районе Мексиканского залива у побережья Флориды.Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года с экипажем из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.Кроме них, сейчас на станции находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС на корабле "Союз МС-18" в этом месяце.

https://ria.ru/20210429/kosmos-1730410992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса