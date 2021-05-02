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Корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС и полетел к Земле
Корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС и полетел к Земле
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, отстыковался в 03:35 мск от Международной... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T03:45
2021-05-02T03:45
2021-05-02T09:38
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, отстыковался в 03:35 мск от Международной космической станции для возвращения на Землю, НАСА ведет прямую трансляцию.Команда на начало отстыковки была дана в 03:30 мск. Приводнение корабля ожидается примерно через шесть с половиной часов, в 09:57 мск, в районе Мексиканского залива у побережья Флориды.Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года с экипажем из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.Кроме них, сейчас на станции находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС на корабле "Союз МС-18" в этом месяце.
https://ria.ru/20210429/kosmos-1730410992.html
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вашингтон, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса