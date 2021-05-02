https://ria.ru/20210502/kofe-1730879591.html
Названа категория людей, которой запрещен кофе
Названа категория людей, которой запрещен кофе
Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, кому противопоказано пить кофе. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T01:39
2021-05-02T01:39
2021-05-02T01:39
мария розанова
кофе
россия
здоровье
общество
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Названа категория людей, которой ни в коем случае нельзя пить кофе
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, кому противопоказано пить кофе.Эксперт объяснила, что в лечебной диетологии не рекомендуется кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Розанова также отметила, что популярный напиток отрицательно влияет на кожу и даже способствует прибавке веса.Кроме того, специалист предостерегла от употребления популярных видов кофейных напитков, таких как латте, макиато и капучино.По ее словам, лучше выбирать более простой напиток, без добавок и высокой концентрации самого кофеина, а именно американо без сахара.
https://ria.ru/20210422/kofe-1729465297.html
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мария розанова, кофе, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24
" рассказала, кому противопоказано пить кофе
.
Эксперт объяснила, что в лечебной диетологии не рекомендуется кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Розанова также отметила, что популярный напиток отрицательно влияет на кожу и даже способствует прибавке веса.
Кроме того, специалист предостерегла от употребления популярных видов кофейных напитков, таких как латте, макиато и капучино.
"Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет ослабевает и становится не готовым к борьбе с чужеродными вирусами и бактериями. А при проблемах с выделительной системой страдает кожа", — сказала Розанова.
По ее словам, лучше выбирать более простой напиток, без добавок и высокой концентрации самого кофеина, а именно американо без сахара.