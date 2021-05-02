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Названа категория людей, которой запрещен кофе
Названа категория людей, которой запрещен кофе
Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, кому противопоказано пить кофе. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T01:39
2021-05-02T01:39
мария розанова
кофе
россия
здоровье
общество
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Названа категория людей, которой ни в коем случае нельзя пить кофе
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, кому противопоказано пить кофе.Эксперт объяснила, что в лечебной диетологии не рекомендуется кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Розанова также отметила, что популярный напиток отрицательно влияет на кожу и даже способствует прибавке веса.Кроме того, специалист предостерегла от употребления популярных видов кофейных напитков, таких как латте, макиато и капучино.По ее словам, лучше выбирать более простой напиток, без добавок и высокой концентрации самого кофеина, а именно американо без сахара.
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мария розанова, кофе, россия, здоровье, общество

Названа категория людей, которой запрещен кофе

01:39 02.05.2021
 
© Pixabay / grafmexЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Pixabay / grafmex
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, кому противопоказано пить кофе.
Эксперт объяснила, что в лечебной диетологии не рекомендуется кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Розанова также отметила, что популярный напиток отрицательно влияет на кожу и даже способствует прибавке веса.
Кроме того, специалист предостерегла от употребления популярных видов кофейных напитков, таких как латте, макиато и капучино.
"Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет ослабевает и становится не готовым к борьбе с чужеродными вирусами и бактериями. А при проблемах с выделительной системой страдает кожа", — сказала Розанова.
По ее словам, лучше выбирать более простой напиток, без добавок и высокой концентрации самого кофеина, а именно американо без сахара.
Чашка кофе и мозг - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 14:34Наука
Ученые выяснили, как меняется мозг у любителей кофе
 
Мария РозановаКофеРоссияЗдоровьеОбщество
 
 
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