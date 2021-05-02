https://ria.ru/20210502/kofe-1730879591.html

Названа категория людей, которой запрещен кофе

Названа категория людей, которой запрещен кофе

Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, кому противопоказано пить кофе. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T01:39

2021-05-02T01:39

2021-05-02T01:39

мария розанова

кофе

россия

здоровье

общество

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Названа категория людей, которой ни в коем случае нельзя пить кофе

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, кому противопоказано пить кофе.Эксперт объяснила, что в лечебной диетологии не рекомендуется кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Розанова также отметила, что популярный напиток отрицательно влияет на кожу и даже способствует прибавке веса.Кроме того, специалист предостерегла от употребления популярных видов кофейных напитков, таких как латте, макиато и капучино.По ее словам, лучше выбирать более простой напиток, без добавок и высокой концентрации самого кофеина, а именно американо без сахара.

https://ria.ru/20210422/kofe-1729465297.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария розанова, кофе, россия, здоровье, общество