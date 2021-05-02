Первая пасхальная служба в Главном храме Вооруженных Сил

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В первой пасхальной службе, которая прошла в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в ночь на воскресенье, приняли участие около 4 тысяч человек – военнослужащие и гражданский персонал. Богослужение возглавил епископ Бронницкий Савватий.