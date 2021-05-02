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NI предрек США катастрофу из-за попыток Байдена "грозить Путину"
NI предрек США катастрофу из-за попыток Байдена "грозить Путину"
Недружественные заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу , противостояние с которым обернется для Вашингтона... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T21:37
2021-05-02T21:37
2021-05-02T21:37
энтони блинкен
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джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Недружественные заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу , противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой, пишет The National Interest. Ранее во время выступления в Конгрессе американский президент заявил, что США не стремятся к эскалации с Россией, но пригрозил Москве "последствиями" в случае конфликта. При этом он отметил, что две страны могут сотрудничать в сферах общих интересов. Автор материала подчеркивает, что подобными словами Байден сделал "последнее предупреждение" Путину. Отмечается, что в случае обострения отношений США придется "воевать на два фронта" и с Россией, и с Китаем. "Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия", — пишет журналист. Ранее президент США Джо Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране, чтобы обсудить накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.Москва, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, позитивно восприняла эту идею и изучает ее. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея саммита требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях.
https://ria.ru/20210430/bayden-1730781260.html
https://ria.ru/20210429/bayden-1730419580.html
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энтони блинкен, россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире