Лидер Ирана назвал слова Зарифа о Сулеймани и России недопустимыми
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил на фоне скандала с утечкой разговора главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа, что МИД не определяет внешнюю политику страны, а только исполняет намеченные высшим руководством линии внешнеполитического курса.
Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл бывший командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США.
"Нигде в мире министерство иностранных дел не задает внешнеполитический курс, которому будет следовать страна. Однако есть высшее руководство, которое определяет внешнюю политику, а МИД лишь является исполнителем",- сказал Хаменеи, обращение которого транслировал телеканал Press TV.
По его мнению, именно КСИР сыграл главную роль в том, чтобы Иран могу вести независимую от западных стран внешнюю политику.
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Он отметил, что "заявления некоторых чиновников" относительно КСИР и генерала Сулеймани "поражают и огорчают". Хаменеи добавил, что подобные высказывания вторят "враждебным заявлениям" США, что недопустимо.
"Мы не должны говорить так, как будто не принимаем политику страны", - заключил верховный лидер.