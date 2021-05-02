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Лидер Ирана назвал слова Зарифа о Сулеймани и России недопустимыми
Лидер Ирана назвал слова Зарифа о Сулеймани и России недопустимыми
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил на фоне скандала с утечкой разговора главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа, что МИД не определяет внешнюю политику страны, РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T20:36
2021-05-02T20:36
касем сулеймани
мохаммад джавад зариф
али хаменеи
москва
тегеран (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил на фоне скандала с утечкой разговора главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа, что МИД не определяет внешнюю политику страны, а только исполняет намеченные высшим руководством линии внешнеполитического курса.Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл бывший командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США."Нигде в мире министерство иностранных дел не задает внешнеполитический курс, которому будет следовать страна. Однако есть высшее руководство, которое определяет внешнюю политику, а МИД лишь является исполнителем",- сказал Хаменеи, обращение которого транслировал телеканал Press TV.По его мнению, именно КСИР сыграл главную роль в том, чтобы Иран могу вести независимую от западных стран внешнюю политику.Он отметил, что "заявления некоторых чиновников" относительно КСИР и генерала Сулеймани "поражают и огорчают". Хаменеи добавил, что подобные высказывания вторят "враждебным заявлениям" США, что недопустимо."Мы не должны говорить так, как будто не принимаем политику страны", - заключил верховный лидер.
https://ria.ru/20210502/zarif-1730933354.html
https://ria.ru/20210426/suleymani-1730060299.html
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касем сулеймани, мохаммад джавад зариф, али хаменеи, москва, тегеран (город), сша, в мире

Лидер Ирана назвал слова Зарифа о Сулеймани и России недопустимыми

20:36 02.05.2021
 
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил на фоне скандала с утечкой разговора главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа, что МИД не определяет внешнюю политику страны, а только исполняет намеченные высшим руководством линии внешнеполитического курса.
Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл бывший командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
18:41
Зариф извинился за высказывания о Сулеймани и России
"Нигде в мире министерство иностранных дел не задает внешнеполитический курс, которому будет следовать страна. Однако есть высшее руководство, которое определяет внешнюю политику, а МИД лишь является исполнителем",- сказал Хаменеи, обращение которого транслировал телеканал Press TV.
По его мнению, именно КСИР сыграл главную роль в том, чтобы Иран могу вести независимую от западных стран внешнюю политику.
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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МИД Ирана прокомментировал слова Зарифа о Сулеймани и России
Он отметил, что "заявления некоторых чиновников" относительно КСИР и генерала Сулеймани "поражают и огорчают". Хаменеи добавил, что подобные высказывания вторят "враждебным заявлениям" США, что недопустимо.
"Мы не должны говорить так, как будто не принимаем политику страны", - заключил верховный лидер.
 
Касем СулейманиМохаммад Джавад ЗарифАли ХаменеиМоскваТегеран (город)СШАВ мире
 
 
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