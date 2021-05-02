https://ria.ru/20210502/iran-1730940778.html

Лидер Ирана назвал слова Зарифа о Сулеймани и России недопустимыми

Лидер Ирана назвал слова Зарифа о Сулеймани и России недопустимыми

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил на фоне скандала с утечкой разговора главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа, что МИД не определяет внешнюю политику страны, РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T20:36

2021-05-02T20:36

2021-05-02T20:36

касем сулеймани

мохаммад джавад зариф

али хаменеи

москва

тегеран (город)

сша

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил на фоне скандала с утечкой разговора главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа, что МИД не определяет внешнюю политику страны, а только исполняет намеченные высшим руководством линии внешнеполитического курса.Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл бывший командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США."Нигде в мире министерство иностранных дел не задает внешнеполитический курс, которому будет следовать страна. Однако есть высшее руководство, которое определяет внешнюю политику, а МИД лишь является исполнителем",- сказал Хаменеи, обращение которого транслировал телеканал Press TV.По его мнению, именно КСИР сыграл главную роль в том, чтобы Иран могу вести независимую от западных стран внешнюю политику.Он отметил, что "заявления некоторых чиновников" относительно КСИР и генерала Сулеймани "поражают и огорчают". Хаменеи добавил, что подобные высказывания вторят "враждебным заявлениям" США, что недопустимо."Мы не должны говорить так, как будто не принимаем политику страны", - заключил верховный лидер.

https://ria.ru/20210502/zarif-1730933354.html

https://ria.ru/20210426/suleymani-1730060299.html

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касем сулеймани, мохаммад джавад зариф, али хаменеи, москва, тегеран (город), сша, в мире