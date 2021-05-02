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Центр соцопросов из США перепутал российских и французских военных
Центр соцопросов из США перепутал российских и французских военных
Центр социологических исследований Harris Interactive проиллюстрировал опрос об отношении жителей Франции к резонансному обращению французских военных... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-02T22:32
2021-05-03T00:00
марин ле пен
франция
в мире
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Центр социологических исследований Harris Interactive проиллюстрировал опрос об отношении жителей Франции к резонансному обращению французских военных фотографией солдат российского Преображенского полка.Изображение находится на главной странице сайта французского отделения компании с 29 апреля, когда опубликовали статью.Речь в опросе шла о том, как жители страны относятся к открытому письму 20 отставных генералов и тысячи действующих военных, которые призвали президента республики "защитить патриотизм".Результаты опроса показали, что 58% участников поддерживают подписантов.Подавляющее большинство (86% опрошенных) согласились с тем, что законы действуют не на всей территории Франции, а также с тем, что в стране вырос уровень насилия (это отметили 84% участников). Кроме того, 74% поддержали точку зрения, что борьба с расизмом привела к противоположному результату. Почти столько же (73%) считают, что это ведет к расколу в обществе.
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марин ле пен, франция, в мире

Центр соцопросов из США перепутал российских и французских военных

22:32 02.05.2021 (обновлено: 00:00 03.05.2021)
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasФранцузские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Центр социологических исследований Harris Interactive проиллюстрировал опрос об отношении жителей Франции к резонансному обращению французских военных фотографией солдат российского Преображенского полка.
Изображение находится на главной странице сайта французского отделения компании с 29 апреля, когда опубликовали статью.
Речь в опросе шла о том, как жители страны относятся к открытому письму 20 отставных генералов и тысячи действующих военных, которые призвали президента республики "защитить патриотизм".
Результаты опроса показали, что 58% участников поддерживают подписантов.
Подавляющее большинство (86% опрошенных) согласились с тем, что законы действуют не на всей территории Франции, а также с тем, что в стране вырос уровень насилия (это отметили 84% участников). Кроме того, 74% поддержали точку зрения, что борьба с расизмом привела к противоположному результату. Почти столько же (73%) считают, что это ведет к расколу в обществе.
Начальник Генерального штаба Франции Пьер де Вилье в Елисейском дворце. 2017 год - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 08:00
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