https://ria.ru/20210502/festival-1730908820.html

В Брюсселе задержали 132 участника незаконного фестиваля

В Брюсселе задержали 132 участника незаконного фестиваля

Полиция Брюсселя задержала 132 участника не разрешенного властями фестиваля Boum2, который пытались провести в субботу в столичном парке Ля Камбр, сообщила в... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T13:29

2021-05-02T13:29

2021-05-02T13:29

брюссель

бельгия

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730862659_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_9a01c8dd9566dc0408331199e96edf1c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Полиция Брюсселя задержала 132 участника не разрешенного властями фестиваля Boum2, который пытались провести в субботу в столичном парке Ля Камбр, сообщила в воскресенье официальный представить полиции Ильсе Ван де Кир.Также в полиции сообщили о 13 пострадавших в столкновениях сотрудниках и 15 участниках акции.В субботу во второй половине дня более двух тысяч человек собрались в парке в Брюсселе, чтобы принять участие в фестивале, на который власти не дали разрешение из-за эпидемиологической ситуации.В парк прибыло несколько сотен полицейских. Сначала стражи порядка призывали участников акции разойтись, но к вечеру было принято решение о прекращении фестиваля.Сотни полицейских окружили участников мероприятия и вытеснили их с места проведения акции с помощью водометов и слезоточивого газа. В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки.Кареты скорой помощи увезли нескольких пострадавших. Один мужчина потерял сознание после того, как попал под струю водомета.Организаторы фестиваля всю прошлую неделю публиковали в соцсетях призывы к участию. Facebook по требованию властей в четверг удалил страничку мероприятия, но на следующий день появилась новая.Несколько тысяч пользователей социальных сетей подтвердили намерение прийти в парк для участия в фестивале.Премьер министр Бельгии Александр де Кроо выступил со специальным обращением в пятницу, призвал молодежь проявить терпение и пообещал в ближайшем будущем разрешать массовые мероприятия на воздухе с участием до 200 человек.Молодежные организации Бельгии ранее неоднократно обвиняли власти в чрезмерно жестком отношении к молодым людям, отдыхающим с нарушением санитарных правил.Месяц назад попытка провести несогласованный фестиваль Boum также привела к столкновениям с полицией.

https://ria.ru/20210502/postradavshie-1730901007.html

https://ria.ru/20210501/parizh-1730864577.html

брюссель

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, бельгия, происшествия, в мире