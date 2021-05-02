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В Брюсселе задержали 132 участника незаконного фестиваля
В Брюсселе задержали 132 участника незаконного фестиваля
Полиция Брюсселя задержала 132 участника не разрешенного властями фестиваля Boum2, который пытались провести в субботу в столичном парке Ля Камбр, сообщила в... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:29
2021-05-02T13:29
брюссель
бельгия
происшествия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Полиция Брюсселя задержала 132 участника не разрешенного властями фестиваля Boum2, который пытались провести в субботу в столичном парке Ля Камбр, сообщила в воскресенье официальный представить полиции Ильсе Ван де Кир.Также в полиции сообщили о 13 пострадавших в столкновениях сотрудниках и 15 участниках акции.В субботу во второй половине дня более двух тысяч человек собрались в парке в Брюсселе, чтобы принять участие в фестивале, на который власти не дали разрешение из-за эпидемиологической ситуации.В парк прибыло несколько сотен полицейских. Сначала стражи порядка призывали участников акции разойтись, но к вечеру было принято решение о прекращении фестиваля.Сотни полицейских окружили участников мероприятия и вытеснили их с места проведения акции с помощью водометов и слезоточивого газа. В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки.Кареты скорой помощи увезли нескольких пострадавших. Один мужчина потерял сознание после того, как попал под струю водомета.Организаторы фестиваля всю прошлую неделю публиковали в соцсетях призывы к участию. Facebook по требованию властей в четверг удалил страничку мероприятия, но на следующий день появилась новая.Несколько тысяч пользователей социальных сетей подтвердили намерение прийти в парк для участия в фестивале.Премьер министр Бельгии Александр де Кроо выступил со специальным обращением в пятницу, призвал молодежь проявить терпение и пообещал в ближайшем будущем разрешать массовые мероприятия на воздухе с участием до 200 человек.Молодежные организации Бельгии ранее неоднократно обвиняли власти в чрезмерно жестком отношении к молодым людям, отдыхающим с нарушением санитарных правил.Месяц назад попытка провести несогласованный фестиваль Boum также привела к столкновениям с полицией.
https://ria.ru/20210502/postradavshie-1730901007.html
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брюссель, бельгия, происшествия, в мире

В Брюсселе задержали 132 участника незаконного фестиваля

13:29 02.05.2021
 
© AP Photo / Olivier MatthysПолиция Брюсселя с помощью водометов разогнала участников несанкционированного властями фестиваля Boum2 в столичном парке Ля Камбр
Полиция Брюсселя с помощью водометов разогнала участников несанкционированного властями фестиваля Boum2 в столичном парке Ля Камбр - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© AP Photo / Olivier Matthys
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Полиция Брюсселя задержала 132 участника не разрешенного властями фестиваля Boum2, который пытались провести в субботу в столичном парке Ля Камбр, сообщила в воскресенье официальный представить полиции Ильсе Ван де Кир.
"В общей сложности 132 человека были задержаны по итогам акции Boum2", - приводит ее слова бельгийское издание LeSoir. Пятеро из них были арестованы по подозрению в оказании сопротивления властям или попытку сбыта наркотических средств.
Также в полиции сообщили о 13 пострадавших в столкновениях сотрудниках и 15 участниках акции.
В субботу во второй половине дня более двух тысяч человек собрались в парке в Брюсселе, чтобы принять участие в фестивале, на который власти не дали разрешение из-за эпидемиологической ситуации.
В парк прибыло несколько сотен полицейских. Сначала стражи порядка призывали участников акции разойтись, но к вечеру было принято решение о прекращении фестиваля.
Сотни полицейских окружили участников мероприятия и вытеснили их с места проведения акции с помощью водометов и слезоточивого газа. В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки.
Кареты скорой помощи увезли нескольких пострадавших. Один мужчина потерял сознание после того, как попал под струю водомета.
Организаторы фестиваля всю прошлую неделю публиковали в соцсетях призывы к участию. Facebook по требованию властей в четверг удалил страничку мероприятия, но на следующий день появилась новая.
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Несколько тысяч пользователей социальных сетей подтвердили намерение прийти в парк для участия в фестивале.
Премьер министр Бельгии Александр де Кроо выступил со специальным обращением в пятницу, призвал молодежь проявить терпение и пообещал в ближайшем будущем разрешать массовые мероприятия на воздухе с участием до 200 человек.
Молодежные организации Бельгии ранее неоднократно обвиняли власти в чрезмерно жестком отношении к молодым людям, отдыхающим с нарушением санитарных правил.
Месяц назад попытка провести несогласованный фестиваль Boum также привела к столкновениям с полицией.
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