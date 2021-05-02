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"Мне это доставляет удовольствие": Ефремов рассказал о жизни в колонии
"Мне это доставляет удовольствие": Ефремов рассказал о жизни в колонии
Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом на семь с половиной лет колонии общего режима, рассказал в интервью "СтарХит" о своей жизни в... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T07:39
2021-05-02T07:39
2021-05-02T14:40
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом на семь с половиной лет колонии общего режима, рассказал в интервью "СтарХит" о своей жизни в местах лишения свободы.Артист сообщил, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем. Также ему пришлось привыкать к распорядку дня.Артист добавил, что пока не занимается творчеством, но ему приносят удовольствие некоторые виды досуга в месте заключения.Он также отметил, что много читает в свободное время. Кроме того, артист сообщил, что ждет смягчения приговора при кассации.
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, общество
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
, осужденный за ДТП со смертельным исходом на семь с половиной лет колонии общего режима, рассказал в интервью "СтарХит
" о своей жизни в местах лишения свободы.
Артист сообщил, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем. Также ему пришлось привыкать к распорядку дня.
"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", — заявил Ефремов.
Артист добавил, что пока не занимается творчеством, но ему приносят удовольствие некоторые виды досуга в месте заключения.
"Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика, — мне это доставляет удовольствие. Проводятся в том числе футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы", — рассказал Ефремов.
Он также отметил, что много читает в свободное время.
Кроме того, артист сообщил, что ждет смягчения приговора при кассации.