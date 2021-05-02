https://ria.ru/20210502/efremov-1730885458.html

"Мне это доставляет удовольствие": Ефремов рассказал о жизни в колонии

"Мне это доставляет удовольствие": Ефремов рассказал о жизни в колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом на семь с половиной лет колонии общего режима, рассказал в интервью "СтарХит" о своей жизни в... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T07:39

2021-05-02T07:39

2021-05-02T14:40

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086773_0:28:579:354_1920x0_80_0_0_4c1dc38262107f9dbe7c24b905c35116.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом на семь с половиной лет колонии общего режима, рассказал в интервью "СтарХит" о своей жизни в местах лишения свободы.Артист сообщил, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем. Также ему пришлось привыкать к распорядку дня.Артист добавил, что пока не занимается творчеством, но ему приносят удовольствие некоторые виды досуга в месте заключения.Он также отметил, что много читает в свободное время. Кроме того, артист сообщил, что ждет смягчения приговора при кассации.

https://ria.ru/20210321/efremov-1602170198.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, общество