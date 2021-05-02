https://ria.ru/20210502/dostup-1730903599.html

Facebook объяснил удаление страницы проекта RT Redfish

Facebook объяснил удаление страницы проекта RT Redfish

Доступ к странице проекта RT Redfish в Facebook был ограничен автоматизированными инструментами по ошибке, сообщил РИА Новости представитель соцсети. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:12

2021-05-02T12:12

2021-05-02T13:16

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Доступ к странице проекта RT Redfish в Facebook был ограничен автоматизированными инструментами по ошибке, сообщил РИА Новости представитель соцсети.Теперь доступ восстановлен, добавил он, отметив, что Facebook приносит извинения за причиненные неудобства. Как сообщала пресс-служба RT, страницу проекта RedFish, у которой было 800 тысяч подписчиков, 30 апреля удалили из-за антифашистских постов с историческими фото. Отмечалось, что соцсеть сочла нарушением "норм сообщества" публикацию снимков казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила на это, что намерена лично добиваться закрытия Facebook, если страницу не восстановят, а Роскомнадзор счел действия соцсети актом цензуры.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре прошлого года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В МИД создание препятствий работе российских СМИ назвали мракобесием.

https://ria.ru/20210501/zakharova-1730836358.html

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