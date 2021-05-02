Facebook объяснил удаление страницы проекта RT Redfish
12:12 02.05.2021 (обновлено: 13:16 02.05.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Доступ к странице проекта RT Redfish в Facebook был ограничен автоматизированными инструментами по ошибке, сообщил РИА Новости представитель соцсети.
Теперь доступ восстановлен, добавил он, отметив, что Facebook приносит извинения за причиненные неудобства.
Как сообщала пресс-служба RT, страницу проекта RedFish, у которой было 800 тысяч подписчиков, 30 апреля удалили из-за антифашистских постов с историческими фото. Отмечалось, что соцсеть сочла нарушением "норм сообщества" публикацию снимков казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила на это, что намерена лично добиваться закрытия Facebook, если страницу не восстановят, а Роскомнадзор счел действия соцсети актом цензуры.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре прошлого года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В МИД создание препятствий работе российских СМИ назвали мракобесием.