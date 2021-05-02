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Facebook объяснил удаление страницы проекта RT Redfish
Facebook объяснил удаление страницы проекта RT Redfish
Доступ к странице проекта RT Redfish в Facebook был ограничен автоматизированными инструментами по ошибке, сообщил РИА Новости представитель соцсети. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:12
2021-05-02T13:16
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Доступ к странице проекта RT Redfish в Facebook был ограничен автоматизированными инструментами по ошибке, сообщил РИА Новости представитель соцсети.Теперь доступ восстановлен, добавил он, отметив, что Facebook приносит извинения за причиненные неудобства. Как сообщала пресс-служба RT, страницу проекта RedFish, у которой было 800 тысяч подписчиков, 30 апреля удалили из-за антифашистских постов с историческими фото. Отмечалось, что соцсеть сочла нарушением "норм сообщества" публикацию снимков казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила на это, что намерена лично добиваться закрытия Facebook, если страницу не восстановят, а Роскомнадзор счел действия соцсети актом цензуры.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре прошлого года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В МИД создание препятствий работе российских СМИ назвали мракобесием.
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технологии, общество, россия, facebook, телеканал rt

Facebook объяснил удаление страницы проекта RT Redfish

12:12 02.05.2021 (обновлено: 13:16 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Доступ к странице проекта RT Redfish в Facebook был ограничен автоматизированными инструментами по ошибке, сообщил РИА Новости представитель соцсети.
Теперь доступ восстановлен, добавил он, отметив, что Facebook приносит извинения за причиненные неудобства.
Как сообщала пресс-служба RT, страницу проекта RedFish, у которой было 800 тысяч подписчиков, 30 апреля удалили из-за антифашистских постов с историческими фото. Отмечалось, что соцсеть сочла нарушением "норм сообщества" публикацию снимков казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила на это, что намерена лично добиваться закрытия Facebook, если страницу не восстановят, а Роскомнадзор счел действия соцсети актом цензуры.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре прошлого года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В МИД создание препятствий работе российских СМИ назвали мракобесием.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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