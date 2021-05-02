https://ria.ru/20210502/donbass-1730892982.html

Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева

Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева

Идея о пасхальном перемирии в Донбассе была пиар-ходом со стороны Киева, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T10:04

2021-05-02T10:04

2021-05-02T13:19

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Идея о пасхальном перемирии в Донбассе была пиар-ходом со стороны Киева, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Так он прокомментировал сообщения о том, что контактная группа в Минске не смогла согласовать перемирие, которое Украина предлагала ввести с 25 апреля.По словам Пушилина, это были "пустые заявления ради пиара".По его оценке, сейчас прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, не соблюдается."В итоге мы видим, что ситуация сейчас не работает", — добавил глава ДНР.Он напомнил, что за годы противостояния Киева и Донбасса перемирие заключалось 22 раза — новогоднее, рождественское, хлебное, школьное."Если нет возможности это контролировать, пресекать, наказывать тех, кто нарушает режим прекращения огня, то все это впустую", — считает Пушилин.Глава ДНР подчеркнул, что достаточно было бы соблюдать уже подписанные договоренности."СЦКК, ОБСЕ непосредственно выезжают, фиксируют, появляется виновная сторона, устраняются нарушения, виновники наказываются. Все просто. К этому нужно вернуться. Но Украина к этому не возвращается", — заключил он.Бессрочное перемирие вступило в силу в Донбассе в июле прошлого года. Предполагается полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, применения беспилотников. За нарушения грозит дисциплинарная ответственность. Эти меры должны действовать до полного урегулирования конфликта.Тем не менее в последние месяцы ситуация в Донбассе обострилась. ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Есть жертвы среди мирного населения.Всего за время конфликта на востоке Украины, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210502/bespilotnik-1730892203.html

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире