https://ria.ru/20210502/delo-1730951880.html

После гибели девушки на аттракционе по роупджампингу в КБР возбудили дело

После гибели девушки на аттракционе по роупджампингу в КБР возбудили дело

Следователи в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после гибели девушки на аттракционе по роупджампингу (прыжкам на альпинистских веревках с высоких... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T23:28

2021-05-02T23:28

2021-05-02T23:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пятигорск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cf79c81f13c0a6a82b476a84ab6e9b3e.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после гибели девушки на аттракционе по роупджампингу (прыжкам на альпинистских веревках с высоких объектов) в горах в Чегемском районе республики, сообщает СУСК по региону.Ранее сообщалось, что 1 мая примерно в 15.00 поступило сообщение, что при оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторы не рассчитали длину веревки, и во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла.Как сообщали в региональном МЧС, погибшая – жительница Пятигорска 1998 года рождения.

https://ria.ru/20210329/alpinist-1603234726.html

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пятигорск, происшествия