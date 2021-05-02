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После гибели девушки на аттракционе по роупджампингу в КБР возбудили дело
После гибели девушки на аттракционе по роупджампингу в КБР возбудили дело
Следователи в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после гибели девушки на аттракционе по роупджампингу (прыжкам на альпинистских веревках с высоких... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T23:28
2021-05-02T23:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пятигорск
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после гибели девушки на аттракционе по роупджампингу (прыжкам на альпинистских веревках с высоких объектов) в горах в Чегемском районе республики, сообщает СУСК по региону.Ранее сообщалось, что 1 мая примерно в 15.00 поступило сообщение, что при оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторы не рассчитали длину веревки, и во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла.Как сообщали в региональном МЧС, погибшая – жительница Пятигорска 1998 года рождения.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пятигорск, происшествия

После гибели девушки на аттракционе по роупджампингу в КБР возбудили дело

23:28 02.05.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после гибели девушки на аттракционе по роупджампингу (прыжкам на альпинистских веревках с высоких объектов) в горах в Чегемском районе республики, сообщает СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что 1 мая примерно в 15.00 поступило сообщение, что при оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторы не рассчитали длину веревки, и во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении на сайте СУСК.

Как сообщали в региональном МЧС, погибшая – жительница Пятигорска 1998 года рождения.
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