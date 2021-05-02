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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210502/cyrus-1730656636.html
Майли Сайрус стала режиссером своего клипа
Майли Сайрус стала режиссером своего клипа
Майли Сайрус выпустила клип на трек, созданный совместно с австралийским рэпером Чарльтоном Кеннетом Джеффри Ховардом, известным как The Kid Laroi, сообщает... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T02:20
2021-05-02T02:20
культура
майли сайрус
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Майли Сайрус выпустила клип на трек, созданный совместно с австралийским рэпером Чарльтоном Кеннетом Джеффри Ховардом, известным как The Kid Laroi, сообщает сайт NME. Певица также стала режиссером ролика.Исполнительница сняла видео на ремикс "Without you". Оригинальный трек The Kid Laroi выпустил в 2020 году. В клипе Сайрус и The Kid Laroi поют на фоне костра, и устроившись на бампере грузовика, припаркованного рядом с кафе, гуляют среди гигантских грибов. В темноте по их лицам скользят разноцветные огни. В ноябре 2020 года вышел седьмой студийный альбом Майли Сайрус — "Plastic hearts". В него вошли 15 треков, в том числе кавер на "Zombie" The Cranberries и дуэты с Билли Айдолом и Дуа Липой.
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майли сайрус, музыка, новости культуры

Майли Сайрус стала режиссером своего клипа

02:20 02.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Майли Сайрус выпустила клип на трек, созданный совместно с австралийским рэпером Чарльтоном Кеннетом Джеффри Ховардом, известным как The Kid Laroi, сообщает сайт NME. Певица также стала режиссером ролика.
Исполнительница сняла видео на ремикс "Without you". Оригинальный трек The Kid Laroi выпустил в 2020 году.
В клипе Сайрус и The Kid Laroi поют на фоне костра, и устроившись на бампере грузовика, припаркованного рядом с кафе, гуляют среди гигантских грибов. В темноте по их лицам скользят разноцветные огни.
В ноябре 2020 года вышел седьмой студийный альбом Майли Сайрус — "Plastic hearts". В него вошли 15 треков, в том числе кавер на "Zombie" The Cranberries и дуэты с Билли Айдолом и Дуа Липой.
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