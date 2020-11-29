https://ria.ru/20201129/miley-cyrus-1586646659.html

Майли Сайрус выпустила новый альбом Plastic hearts в стиле 1980-х

Майли Сайрус выпустила новый альбом Plastic hearts в стиле 1980-х

Американская певица Майли Сайрус представила на всех цифровых площадках седьмой студийный альбом Plastic hearts. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T04:36

2020-11-29T04:36

2020-11-29T04:38

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новости культуры

культура

майли сайрус

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус представила на всех цифровых площадках седьмой студийный альбом Plastic hearts.В издании Independent, Plastic hearts назвали "грузовиком веселья, наполненным безрассудной душевной харизмой Майли Сайрус", а также отметили хриплый голос певицы, который задает настроение всему альбому и наполняет его атмосферой 1980-х.В трек-листе 15 композиций, среди которых есть как лирические баллады, так и более дерзкие и энергичные песни в стилистике панк-попа и рока, как, например, кавер на "Zombie" ирландской группы The Cranberries. Одним из ключевых треков стал Prisoner, записанный с Дуа Липой. В нем певицы называют себя "Узницами" и рассказывают, что не могут избавиться от безответной любви. В записи сборника также приняли участие Билли Айдол, Джоан Джетт и Стиви Никc.

https://ria.ru/20201031/grande-1582249653.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, новости культуры, майли сайрус