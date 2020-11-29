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Майли Сайрус выпустила новый альбом Plastic hearts в стиле 1980-х
Майли Сайрус выпустила новый альбом Plastic hearts в стиле 1980-х
Американская певица Майли Сайрус представила на всех цифровых площадках седьмой студийный альбом Plastic hearts. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T04:36
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музыка
новости культуры
культура
майли сайрус
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус представила на всех цифровых площадках седьмой студийный альбом Plastic hearts.В издании Independent, Plastic hearts назвали "грузовиком веселья, наполненным безрассудной душевной харизмой Майли Сайрус", а также отметили хриплый голос певицы, который задает настроение всему альбому и наполняет его атмосферой 1980-х.В трек-листе 15 композиций, среди которых есть как лирические баллады, так и более дерзкие и энергичные песни в стилистике панк-попа и рока, как, например, кавер на "Zombie" ирландской группы The Cranberries. Одним из ключевых треков стал Prisoner, записанный с Дуа Липой. В нем певицы называют себя "Узницами" и рассказывают, что не могут избавиться от безответной любви. В записи сборника также приняли участие Билли Айдол, Джоан Джетт и Стиви Никc.
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музыка, новости культуры, майли сайрус

Майли Сайрус выпустила новый альбом Plastic hearts в стиле 1980-х

04:36 29.11.2020 (обновлено: 04:38 29.11.2020)
 
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус представила на всех цифровых площадках седьмой студийный альбом Plastic hearts.
В издании Independent, Plastic hearts назвали "грузовиком веселья, наполненным безрассудной душевной харизмой Майли Сайрус", а также отметили хриплый голос певицы, который задает настроение всему альбому и наполняет его атмосферой 1980-х.
В трек-листе 15 композиций, среди которых есть как лирические баллады, так и более дерзкие и энергичные песни в стилистике панк-попа и рока, как, например, кавер на "Zombie" ирландской группы The Cranberries.
Одним из ключевых треков стал Prisoner, записанный с Дуа Липой. В нем певицы называют себя "Узницами" и рассказывают, что не могут избавиться от безответной любви.
В записи сборника также приняли участие Билли Айдол, Джоан Джетт и Стиви Никc.
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